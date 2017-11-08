Харьков

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В Харькове нашли деньги на ремонт дорог возле кооперативных домов

В Харькове нашли деньги на ремонт дорог возле кооперативных домов
240 тысяч грн дополнительно выделили из городского бюджета на текущий ремонт тротуаров и внутриквартальных дорог на придомовых территориях домов ЖК, ЖСК и ОСМД.
Такое решение было принято на сессии Харьковского горсовета 8 ноября.

В Харькове действует программа поддержки кооперативов, согласно которой работы в таких домах проводят на условиях софинансирования: 25% средств выделяют жители, а 75% составляет поддержка из средств городского бюджета. Чтобы принять участие в программе, жителям кооперативных домов  необходимо обратиться в Департамент жилищного хозяйства, после чего им окажут помощь в ремонте, благоустройстве придомовых территорий, устанавке детских игровых и спортивных площадок. В частности, в этом году в рамках городской программы поддержки домов ЖК,  ЖСК, ОСМД текущий ремонт был сделан в более чем 70 кооперативных домах. 

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