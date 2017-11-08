В Харькове нашли деньги на ремонт дорог возле кооперативных домов 8 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

240 тысяч грн дополнительно выделили из городского бюджета на текущий ремонт тротуаров и внутриквартальных дорог на придомовых территориях домов ЖК, ЖСК и ОСМД.

Такое решение было принято на сессии Харьковского горсовета 8 ноября.



В Харькове действует программа поддержки кооперативов, согласно которой работы в таких домах проводят на условиях софинансирования: 25% средств выделяют жители, а 75% составляет поддержка из средств городского бюджета. Чтобы принять участие в программе, жителям кооперативных домов необходимо обратиться в Департамент жилищного хозяйства, после чего им окажут помощь в ремонте, благоустройстве придомовых территорий, устанавке детских игровых и спортивных площадок. В частности, в этом году в рамках городской программы поддержки домов ЖК, ЖСК, ОСМД текущий ремонт был сделан в более чем 70 кооперативных домах.