Где украинцы собираются отдохнуть зимой 8 ноября 2017 г. источник 0 0

Украинцы готовы тратить деньги на зимний отдых. Продажи туров на новогодние праздники вырастут в среднем на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.