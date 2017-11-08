Где украинцы собираются отдохнуть зимой

Украинцы готовы тратить деньги на зимний отдых. Продажи туров на новогодние праздники вырастут в среднем на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как прогнозирует директор Центра туристической информации Владимир Царук, большая часть - около 80% - отправится в Египет, несмотря на рекомендации Министерства иностранных дел воздержаться от путешествий в эту страну из-за продления чрезвычайного положения.
Туристический бум
За январь-сентябрь рынок выездного туризма вырос примерно на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказывает генеральный директор туроператора Юрий Альба. Основная масса путешественников может позволить себе отдохнуть за границей только раз в году, поэтому зимний турпоток традиционно меньше.
Достоверной статистики о выездном туризме в Украине нет. Данные Госстата не совпадают с информацией туроператоров. Например, по информации ведомства, за весь прошлый год за границу организованно выехало всего 225 000 туристов. По оценке Владимира Царука, только на новогодние праздники за границу поедет примерно 80 000 украинцев. Средний турист потратит на поездку около $500, поэтому зимние праздники принесут рынку не менее $4 млн.
Турагенты ожидают, что около 80% путешественников по традиции полетят отдыхать в Египет. Туристов не останавливает даже официальное заявление МИДа, который попросил туристов украинцев воздержаться от посещения Египта из-за продления на три месяца чрезвычайного положения.
"Были опасения, что туристы могут отказаться от поездок, но таких прецедентов не было. Многие люди понимают, что курорты хорошо охраняются, и никаких проблем не возникнет", - говорит Юрий Альба.
Главная причина популярности Египта - низкие цены на отдых. Провести неделю в пятизвездочном отеле по системе all inclusive можно от $850-900 за двоих. Для сравнения: отдых в ОАЭ стартует с $1500-2000 за недельный тур на двоих с завтраками. Желающих поехать туда на порядок меньше даже несмотря на отмену визового режима с ОАЭ с декабря этого года. Сейчас за право посетить курорты страны необходимо заплатить $80 с человека.
"Результатов отмены виз пока нет, но все туроператоры надеются на увеличение туристического потока в эту страну. Только за визы туристам пока что надо заплатить не менее $240 с семьи, а это много", - рассказал LIGA.net совладелец туристического оператора Гамалия Игорь Голубаха.
Европа не оправдала надежды
Спрос туры в города ЕС на новогодние праздники пока не увеличился. Основная масса туристов, как и опасались операторы, стараются путешествовать самостоятельно. Они покупают у турагентств неполный пакет услуг, например, только билеты на самолет и трансфер. Номера в гостиницах бронируют самостоятельно.
Нынешней зимой операторы также не увеличивают предложение для путешественников, которые намерены отправиться на горнолыжные курорты. Это связано с относительно небольшим количеством любителей крутых спусков в Украине, а также высокой стоимостью отдыха.
Например, новогодние праздники в Финляндии обойдутся примерно в 1000-1200 евро, в Австрии - 800-900 евро, а в Словакии - 600-800 евро с человека за недельное проживание с завтраками. В эту цену не входят ски-пассы (проездной на подъемник) - около 40 евро в сутки, а также аренда снаряжения.