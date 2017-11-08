Харьков

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В «Харьковоблэнерго» работают «летучие отряды»

В «Харьковоблэнерго» работают «летучие отряды»
За январь-сентябрь зафиксировано 190 случаев краж имущества АК «Харьковоблэнерго», что привело к финансовым потерям на сумму в 1 млн 680 тыс гривен.
За аналогичный период прошлого года количество краж и убытков была вдвое больше, сообщили в пресс-службе компании.

В последнее время преступники крадут трансформаторное масло. По сравнению с прошлым годом количество таких краж выросло с 7 до 16 случаев. В случае кражи масло энергетическое оборудование быстро выходит из строя.

Кроме того, постоянно воруют металлические уголки опор линий электропередачи, алюминиевый провод, приборы учета. Во многих случаях энергетическое оборудование демонтируют прямо под напряжением. Таким образом, в погоне за копеечными доходами воры рискуют не только свободой, но и жизнью.

Для противодействия ворам в облэнерго действуют группы быстрого реагирования. После получения от населения или диспетчеров районов электрических сетей информации сотрудники службы охраны выезжают на место происшествия. Такие «летучие отряды» дежурят круглосуточно во всех районах города и Харьковской области.

Специалисты энергокомпании обращаются к жителям Харькова и области с просьбой не быть равнодушными и проявлять бдительность, в случае необходимости звонить в колл-центр компании по телефонам 15-04 или 0-800-500-413. Конфиденциальность гарантируется.

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