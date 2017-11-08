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Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости

Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
Актер ​Кевин Спейси и продюсер Харви Вайнштейн, обвиненные в сексуальных домогательствах, начали проходить курс реабилитации от сексуальной зависимости в клинике в США.

Клиника Meadows, услугами которой пользуются Спейси и Вайнштейн, находится в Аризоне. Месяц лечения в ней стоит 36 тысяч долларов. При этом Meadows заявляет, что имеет лучшую программу излечения сексуальной зависимости в США.

В реабилитационном центре Спейси и Вайнштейн могут воспользоваться бассейном, центром йоги, фитнес-центром. Также им доступны такие виды времяпрепровождения, как верховая езда и иглоукалывание.

Избавить их от зависимости Meadows собирается с помощью 45-дневного курса под названием «Нежный путь», в рамках которого Спейси и Вайнштейн пройдут консультации по своим проблемам и попытаются решить их с помощью курса «выразительных искусств».

В октябре несколько десятков женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси.

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