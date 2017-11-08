Украина расторгла соглашение с Россией о взаимных поставках вооружения 8 ноября 2017 г. источник 0 0

Кабинет министров прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.



Соглашение было подписано 8 февраля 1995 года и вступило в силу со дня подписания.



Согласно документу, взаимные поставки вооружения, военной техники, военного имущества, комплектующих изделий и запасных частей, организация ремонта и предоставления услуг военного назначения осуществлялись по согласованным перечням и заключенным договорам.



Отмечается, что поставки вооружения и военной техники, военного имущества, комплектующих изделий и запасных частей, ремонт и услуг военного назначения, выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники осуществлялись по договорам (в том числе между управлениями министерств обороны) которые заказывались предприятиями промышленности и другими уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством сторон.



Напомним, 18 октября Украина разорвала соглашение с РФ о специализации предприятий, производящих военную продукцию.