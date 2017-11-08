Политика

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Украина расторгла соглашение с Россией о взаимных поставках вооружения

Украина расторгла соглашение с Россией о взаимных поставках вооружения
Кабинет министров прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Соглашение было подписано 8 февраля 1995 года и вступило в силу со дня подписания.

Согласно документу, взаимные поставки вооружения, военной техники, военного имущества, комплектующих изделий и запасных частей, организация ремонта и предоставления услуг военного назначения осуществлялись по согласованным перечням и заключенным договорам.

Отмечается, что поставки вооружения и военной техники, военного имущества, комплектующих изделий и запасных частей, ремонт и услуг военного назначения, выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники осуществлялись по договорам (в том числе между управлениями министерств обороны) которые заказывались предприятиями промышленности и другими уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством сторон.

Напомним, 18 октября Украина разорвала соглашение с РФ о специализации предприятий, производящих военную продукцию.

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