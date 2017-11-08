Здоровье

  • 109
    •  / 

Какое варенье поможет укрепить иммунитет

Какое варенье поможет укрепить иммунитет
Ноябрь, слякоть, столбик термометра колеблется между «плюсом» и «минусом», в результате чего метеозависимым сложно не только просыпаться, но и выполнять привычные дела.
Упадок сил порождает снижение иммунитета, но стоит ли бежать в аптеку? Ведь в шкафах и кладовке есть не менее эффективные средства «без химии». Речь идет о варенье – вкусном десерте, обладающем широким набором полезных свойств.

Облепиховое варенье

Эта кисло-сладкое лакомство богато витамином С. Его концентрация в одной чайной ложке очень высока. А еще облепиха содержит фитонциды – то природные истребители вредных микробов. То есть, регулярно употребляя такое варенье, вы значительно снизите вероятность поражения инфекционными заболеваниями.

Клюквенное варенье

Данная ягода содержит активные компоненты, необходимые для людей, имеющих проблемы с сердцем и предрасположенных к заболеваниям желудка. Регулярное употребление клюквенного варенья служит профилактикой образования язвы. А еще компоненты десерта разрушают плохой холестерин и снижают давление

Варенье из черноплодной рябины

Оно не только нормализует давление, но и повышает иммунитет. А еще у этой домашней заготовки есть замечательное свойство – успокоительное. Если вы чувствуете себя «клубком нервов», сделайте перерыв на чай, и после сладкой пятиминутки жизнь перестанет казаться невыносимо сложной.
А если есть варенье из черноплодной рябины на ночь, сон станет гораздо спокойнее. Правда, налегать на десерт в позднее время суток не стоит – это плохо отразится на фигуре.

Сливовое варенье

Оно богато витамином Р. Человеческий организм его не вырабатывает, поэтому всем, кто испытывает проблемы с сосудами, следует включить сливовое варенье в свой рацион. Это лакомство укрепляет стенки сосудов и служит профилактикой тромбозов.

Клубничное варенье

Оно полезно для профилактики простудных заболеваний, способствует нормализации давления и борется с бессонницей.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей8 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2675.13 грн
100 EUR 3092.98 грн
10 RUB 4.5763 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи