Какое варенье поможет укрепить иммунитет 8 ноября 2017 г. источник 0 0

Ноябрь, слякоть, столбик термометра колеблется между «плюсом» и «минусом», в результате чего метеозависимым сложно не только просыпаться, но и выполнять привычные дела.

Упадок сил порождает снижение иммунитета, но стоит ли бежать в аптеку? Ведь в шкафах и кладовке есть не менее эффективные средства «без химии». Речь идет о варенье – вкусном десерте, обладающем широким набором полезных свойств.



Облепиховое варенье



Эта кисло-сладкое лакомство богато витамином С. Его концентрация в одной чайной ложке очень высока. А еще облепиха содержит фитонциды – то природные истребители вредных микробов. То есть, регулярно употребляя такое варенье, вы значительно снизите вероятность поражения инфекционными заболеваниями.



Клюквенное варенье



Данная ягода содержит активные компоненты, необходимые для людей, имеющих проблемы с сердцем и предрасположенных к заболеваниям желудка. Регулярное употребление клюквенного варенья служит профилактикой образования язвы. А еще компоненты десерта разрушают плохой холестерин и снижают давление



Варенье из черноплодной рябины



Оно не только нормализует давление, но и повышает иммунитет. А еще у этой домашней заготовки есть замечательное свойство – успокоительное. Если вы чувствуете себя «клубком нервов», сделайте перерыв на чай, и после сладкой пятиминутки жизнь перестанет казаться невыносимо сложной.

А если есть варенье из черноплодной рябины на ночь, сон станет гораздо спокойнее. Правда, налегать на десерт в позднее время суток не стоит – это плохо отразится на фигуре.



Сливовое варенье



Оно богато витамином Р. Человеческий организм его не вырабатывает, поэтому всем, кто испытывает проблемы с сосудами, следует включить сливовое варенье в свой рацион. Это лакомство укрепляет стенки сосудов и служит профилактикой тромбозов.



Клубничное варенье



Оно полезно для профилактики простудных заболеваний, способствует нормализации давления и борется с бессонницей.