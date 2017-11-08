Экономика

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Кабмин увеличил финансирование программы «теплых» кредитов

Кабмин увеличил финансирование программы «теплых» кредитов
Финансирование программы «теплых» кредитов в 2017 году увеличено на 100 млн грн.
Такое решение приняло правительство Украины 8 ноября на своем заседании.

Соответствующий проект решения разработан Госэнергоэффективности из-за чрезвычайно высокой востребованности программы в обществе.

– Чтобы удовлетворить возрастающий спрос населения на государственную поддержку при утеплении, в течение года мы боролись за выделение дополнительного финансирования. Как результат, еще летом удалось направить 300 млн грн на программу, а в этот раз – добавляем еще 100 млн грн. Эти средства будут направлены на компенсации физическим лицам, которые утеплили индивидуальное жилье по программе, – прокомментировал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Также решением правительства впервые за время действия программы она продлена сразу на три года – 2018-2020.
Справка
В целом за все время действия программы более 360 тысяч семей привлекли «теплых» кредитов и инвестировали в утепление собственного жилья почти 5,3 млрд грн. Правительство, в свою очередь, возместило населению и ОСМД около 1,8 млрд грн.

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