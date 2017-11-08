Харьковские хоккеисты сыграли на разрыв 8 ноября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Хоккеисты харьковского «Динамо» провели два очередных матча в чемпионате Украинской хоккейной лиги и в обоих потерпели поражения.



В первом матче соперником подопечных Александра Сеуканда был «Белый барс», который принимал харьковчан у себя в Белой Церкви. Начали гости удачно: уже на исходе третьей минуты Максим Мартышко использовал численное преимущество — 0:1. Ассистировал Максиму Владимир Чердак, продливший свою очковую серию по системе «гол+пас» до 14 матчей подряд! Увы, как потом оказалось, эта шайба так и осталась для «Динамо» единственной в этом поединке. А вот «барсы» разошлись. На 13-й минуте Владислав Куцевич восстановил равновесие, также использовав численный перевес, — 1:1. А на 16-й Евгений Тимченко вывел хозяев льда вперед — 2:1, и с таким счетом завершился первый период. Судьба поединка по существу решилась во втором периоде, когда шайба трижды побывала в воротах харьковчан. На 29-й минуте Тимченко оформил «дубль» — 3:1, на 30-й Дмитрий Даниленко увеличил разрыв — 4:1, а на 34-й Михаил-Максим Ядловский удачно сыграл на добивании после мощного выстрела от синей линии — 5:1. Точку в матче поставил Куцевич, оформивший «дубль» на 47-й минуте — 6:1 в пользу «Белого барса».



Через три дня харьковчане на своей домашней арене «Салтовский лед» принимали лидера — донецкий «Донбасс». Уже на 36-й секунде Александр Костиков при игре в большинстве открыл счет в матче и вывел вперед гостей — 0:1. На 12-й минуте Владислав Луговой увеличил разрыв — 0:2, но на 17-й Игорь Худяков забросил ответную шайбу, реализовав численное преимущество, — 1:2. На перерыв, однако, команды ушли при счете 1:3 – Вадим Мазур на 18-й минуте пробил вратаря «Динамо» Владислава Гурко со средней дистанции.



Также стоит отметить, что капитан нашей команды Владимир Чердак получил матч-штраф в самом начале игры и тем самым прервал свою рекордную результативную серию. До этого поединка Владимир набирал очки во всех 14 матчах текущего регулярного чемпионата, а также в трех заключительных матчах «регулярки» прошлого сезона. Во втором периоде зрители увидели только один гол: на 28-й минуте Алексей Сиротенко использовал численное преимущество и сократил разрыв до минимума — 2:3. Но в начале третьего периода, на 44-й минуте, Никита Новиков снова увеличил разрыв до двух шайб — 2:4. Эта шайба стала сотой для «Донбасса» в нынешнем чемпионате – донецкий клуб первым перешел юбилейный рубеж. А на 56-й Виталий Лялька снял все вопросы о судьбе встречи — 2:5.



Набрав в 15 матчах 18 очков, «Динамо» по-прежнему занимает четвертое место.



14 ноября на «Салтовском льду» харьковчане примут «Белый барс», а 16 ноября здесь же сразятся с «Галицкими Львами» из Новояворовска.