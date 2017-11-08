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На Харьковщине семья сдала в полицию вооруженного грабителя

На Харьковщине семья сдала в полицию вооруженного грабителя
В Змиевском районе Харьковской области семья из трех человек дала отпор грабителю, вооруженному обрезом. Личность злоумышленника установлена.
Происшествие случилось 7 ноября около шести часов утра, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области со ссылкой на и.о. заместителя начальника Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева. 

– Около 6.30 на линию 102 поступило сообщение о разбойном нападении в поселке Слобожанское Змиевского района. При выезде было установлено, что около 6.00 неизвестный в маске и перчатках с применением обреза проник внутрь домовладения, где находилась семья из трех человек, – говорит Андрей Тарахтеев.

По его словам, когда хозяйка открыла дверь, он заскочил в дом и, угрожая обрезом, вынудил отца и сына лечь на пол, а женщине приказал их связать. Однако мать семейства, видимо, связала родственников некрепко, ибо пока грабитель пытался открыть сейф, мужчины развязали веревки и освободились.

– Мужчины оказали сопротивление злоумышленнику, при этом он сделал выстрел из обреза, но, слава богу, пуля ушла в пол, – рассказывает Андрей Тарахтеев. – После этого они скрутили его и вызвали наряд полиции. Изъяты перчатки, две маски, скотч, веревки. Задержанный – 1987 года рождения, личность его установлена. Ранее вроде бы несудим. В поле зрения полиции не попадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, говорят в полиции.

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