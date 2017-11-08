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Воспитанника харьковской колонии освободили за хорошее поведение

Воспитанника харьковской колонии освободили за хорошее поведение
Из Куряжской воспитательной колонии имени А.С. Макаренко 6 ноября условно-досрочно освободился воспитанник.
За период отбывания наказания он своим поведением, отношением к труду и обучению доказал, что исправился, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Как результат – к воспитаннику было применено действие ст. 107 УК Украины – условно-досрочное освобождение. После выхода из колонии парень поблагодарил администрацию за заботу и неравнодушное отношение к нему. На свободе его со слезами на глазах ждала мать.

На протяжении 2017 года из Куряжской воспитательной колонии имени А.С. Макаренко условно-досрочно освободилось 30 воспитанников.

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