Воспитанника харьковской колонии освободили за хорошее поведение 8 ноября 2017 г. Павел Гусев 0 0

Из Куряжской воспитательной колонии имени А.С. Макаренко 6 ноября условно-досрочно освободился воспитанник.

За период отбывания наказания он своим поведением, отношением к труду и обучению доказал, что исправился, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Как результат – к воспитаннику было применено действие ст. 107 УК Украины – условно-досрочное освобождение. После выхода из колонии парень поблагодарил администрацию за заботу и неравнодушное отношение к нему. На свободе его со слезами на глазах ждала мать.



На протяжении 2017 года из Куряжской воспитательной колонии имени А.С. Макаренко условно-досрочно освободилось 30 воспитанников.