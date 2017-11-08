Любители оперы могут совершить виртуальный тур по театрам Украины

«В дни, когда Национальная опера Украины отмечает 150-летний юбилей, мы рады пригласить всех в виртуальный 3D-тур по украинским оперным театрам», – говорится в сообщении.
3D-проект дает возможность ознакомиться с уникальной архитектурой оперных театров страны, заглянуть за кулисы и даже посмотреть на зрительный зал со сцены.
В рамках проекта можно осуществить 3D-туры такими театрами, как Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Львовский оперный театр, Черновицкий академический областной украинский музыкально-драматический театр им. Ольги Кобылянской, Одесский национальный академический театр оперы и балета, Киевский национальный академический театр оперетты.
Специально для сайта было снято более 300 панорам в самых интересных местах зданий театров, а также видео в формате 360 градусов. Совершить экскурсию операми можно на смартфоне, планшете или компьютере.
Чтобы начать тур оперными театрами Украины, нужно зайти на сайт theatres.authenticukraine.com.ua
или выбрать место, которое вас интересует, на Google Картах в режиме Street View.