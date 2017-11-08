Любители оперы могут совершить виртуальный тур по театрам Украины 8 ноября 2017 г. источник 0 0

Компания Google и Министерство культуры создали сайт «Оперные театры Украины», для чего оцифровали пять театров в разных городах Украины: Киеве, Одессе, Львове и Черновцах. О новом проекте сообщается на официальном блоге компании.