Харьковский «Политехник» снова поперхнулся «Днепром» 8 ноября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Харьковский «Политехник» провел в Днепре очередной матч чемпионата Украины в мужской баскетбольной Суперлиге с местным «Днепром» и уступил ему – 64:98.

Днепровская команда уже второй сезон остается для харьковчан непреодолимой преградой. После первого периода хозяева площадки были впереди – 24:17, а выиграв вторую четверть с разгромным счетом 26:9, днепряне уже к большому перерыву решили исход всего поединка. Начав вторую половину при счете 50:26, через полчаса баскетболисты «Днепра» удалились от соперника на 32 очка – 75:43 и довели матч до победы – 98:64. Самыми результативными игроками встречи стали днепровец Александр Мишула – 25 очков (на его счету также девять результативных передач) и харьковчанин Антон Рочняк 18 очков (плюс три результативные передачи).

Набрав в восьми играх девять очков, подопечные Тимура Арабаджи занимают в турнирной таблице предпоследнее, седьмое место. 11 ноября во Дворце игровых видов спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы политехники примут команду «БИПА-Одесса», занимающую с 12 очками третью строчку турнирной таблицы.



Потерпела неудачу и команда БК «ХАИ», выступающая в женской украинской Суперлиге. Принимая на своей площадке команду «Чайка-ДЮСШ-Бердянск», подопечные Элеоноры Чек уступили – 68:70. После первого периода харьковчанки проигрывали – 21:23, а к большому перерыву – 35:40, но перед началом заключительной четверти уже были впереди на одно очко – 56:55. Однако заключительная десятиминутка осталась за гостями – 12:15, и харьковские студентки уступили в матче – 68:70. Самым результативным игроком встречи стала Александра Радулович из бердянской команды (27 очков), а в команде БК «ХАИ» Александра Чек записала в свой актив 22 очка.



Набрав в пяти играх семь очков, харьковчанки находятся на последнем, восьмом месте.



11 и 12 ноября БК «ХАИ» сыграет в своем вузовском спортзале с командой «ХГУ-Таврическая звезда» из Херсона, занимающей с восемью очками после восьми сыгранных матчей предпоследнюю, седьмую строчку. Причем в субботней встрече харьковчанки выступят в роли гостей, а в воскресной – уже в роли хозяек.