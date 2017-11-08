Спорт

  • 104
    •  / 

Харьковский «Политехник» снова поперхнулся «Днепром»

Харьковский «Политехник» снова поперхнулся «Днепром»
Харьковский «Политехник» провел в Днепре очередной матч чемпионата Украины в мужской баскетбольной Суперлиге с местным «Днепром» и уступил ему – 64:98.
Днепровская команда уже второй сезон остается для харьковчан непреодолимой преградой. После первого периода хозяева площадки были впереди – 24:17, а выиграв вторую четверть с разгромным счетом 26:9, днепряне уже к большому перерыву решили исход всего поединка. Начав вторую половину при счете 50:26, через полчаса баскетболисты «Днепра» удалились от соперника на 32 очка – 75:43 и довели матч до победы – 98:64. Самыми результативными игроками встречи стали днепровец Александр Мишула – 25 очков (на его счету также девять результативных передач) и харьковчанин Антон Рочняк 18 очков (плюс три результативные передачи).
Набрав в восьми играх девять очков, подопечные Тимура Арабаджи занимают в турнирной таблице предпоследнее, седьмое место. 11 ноября во Дворце игровых видов спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы политехники примут команду «БИПА-Одесса», занимающую с 12 очками третью строчку турнирной таблицы.

Потерпела неудачу и команда БК «ХАИ», выступающая в женской украинской Суперлиге. Принимая на своей площадке команду «Чайка-ДЮСШ-Бердянск», подопечные Элеоноры Чек уступили – 68:70. После первого периода харьковчанки проигрывали – 21:23, а к большому перерыву – 35:40, но перед началом заключительной четверти уже были впереди на одно очко – 56:55. Однако заключительная десятиминутка осталась за гостями – 12:15, и харьковские студентки уступили в матче – 68:70. Самым результативным игроком встречи стала Александра Радулович из бердянской команды (27 очков), а в команде БК «ХАИ» Александра Чек записала в свой актив 22 очка.

Набрав в пяти играх семь очков, харьковчанки находятся на последнем, восьмом месте.

11 и 12 ноября БК «ХАИ» сыграет в своем вузовском спортзале с командой «ХГУ-Таврическая звезда» из Херсона, занимающей с восемью очками после восьми сыгранных матчей предпоследнюю, седьмую строчку. Причем в субботней встрече харьковчанки выступят в роли гостей, а в воскресной – уже в роли хозяек. 

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей8 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2675.13 грн
100 EUR 3092.98 грн
10 RUB 4.5763 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи