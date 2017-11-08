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Арсен Аваков предложил запретить обнародование материалов с места следственных действий

Арсен Аваков предложил запретить обнародование материалов с места следственных действий
Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил запретить правоохранителям обнародование материалов с места следственных действий без специального разрешения.
По его словам, сегодня обыск – это не только элемент следственных действий, но и механизм дискредитации и давления на бизнес.

«Поэтому, обыск, как элемент следственных действий, должен быть исключительно инструментом расследования, но никак не инструментом дискредитации или давления», - отметил министр внутренних дел во время обсуждения проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению давления правоохранительных органов на бизнес».

Министр внутренних дел предложил запретить правоохранителям обнародование материалов с места следственных действий без разрешения следователя.

«Это разрешение можно будет получить только по специальной жесткой процедуре», - добавил он.

За обнародование материалов с места следственных действий глава МВД предлагает установить жесткую уголовную ответственность.

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