Если в населенном пункте нет нотариуса 8 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Подскажите, если в моем месте пребывания отсутствует государственная нотариальная контора, куда мне обращаться для получения нотариальной услуги?

Антон

Как разъяснила заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова, согласно Закону Украины «О нотариате», совершение нотариальных действий в Украине возлагается на нотариусов, которые работают в государственных нотариальных конторах, государственных нотариальных архивах (государственные нотариусы) или занимаются частной нотариальной деятельностью (частные нотариусы). Документы, оформленные государственными и частными нотариусами, имеют одинаковую юридическую силу.



В населенных пунктах, где нет нотариусов, нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 Закона Украины «О нотариате», а именно: меры по охране наследственного имущества, оформление завещаний (кроме секретных), выдача дубликатов удостоверенных ими документов, удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них, удостоверение подлинности подписи на документах, выдача свидетельств о праве на наследство, выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов совершаются уполномоченными на это должностными лицами органов местного самоуправления.



Совершение нотариальных действий за границей возлагается на консульские учреждения Украины, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – на дипломатические представительства Украины.



Удостоверение завещаний и доверенностей, приравненных к нотариальным, может осуществляться лицами, указанными в статье 40 закона, а именно: главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами больниц, госпиталей, других стационарных учреждений здравоохранения, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для лиц пожилого возраста и инвалидов, капитанами во время плавания на морских, речных судах, которые ходят под флагом Украины, начальниками поисковых или других экспедиций, командирами (начальниками) военных частей, соединений, учреждений или военно-учебных заведений, начальниками учреждений исполнения наказаний, начальниками следственных изоляторов.