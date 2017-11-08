«Харьковчанка» стартовала с двух побед 8 ноября 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Стартовал чемпионат Украины по волейболу среди женских команд высшей лиги.

Во втором по рангу дивизионе женского отечественного волейбола выступают 12 команд, которые сыграют в два круга по туровой системе – пять туров по четыре команды в каждом городе.



Серебряный призер минувшего чемпионата «Харьковчанка» игры первого тура проводила в Чернигове, где уверенно переиграла обоих соперников: СК «Академия-ЗИЭИТ» из Запорожья – 3:0 (25:17, 25:22, 25:17) и СК «Полтава» - 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:18). Набрав шесть очков, харьковчанки вошли в квартет лидеров. Второй тур «Харьковчанка» проведет в Белой Церкви, где 18 ноября сыграет с местным «Спортлицеем» и 19 ноября сразится с хмельницким «Новатором», в активе которых также по шесть очков.



По аналогичной формуле проходит и чемпионат страны в мужской высшей лиге. 16 командам-участницам предстоит на первом этапе провести семь туров. Харьковщину здесь представляют два коллектива: вторая команда харьковского «Локомотива» – «Локо-ХГВУФК № 1» и «Змиевской энергетик» из поселка Слобожанский Змиевского района. Первый тур они провели в Бахмуте Донецкой области вместе с местным ВК «Бахмут-ШВСМ» и сумским «ШВСМ-СумГУ». Лучше выступили «энергетики», которые сначала выиграли в упорнейшей борьбе у земляков – 3:2 (21:25, 20:25, 25:21, 25:13, 23:21), затем уступили сумчанам – 1:3 (17:25, 23:25, 25:18, 20:25) и напоследок вырвали победу у хозяев площадки – 3:2 (19:25, 14:25, 25:19, 25:18, 15:11). А вот резервисты «Локомотива» проиграли все три встречи, в том числе хозяевам – 0:3 (17:25, 19:25, 16:25) и сумчанам – 0:3 (19:25, 9:25, 7:25).



Добавим, что ВК «Бахмут-ШВСМ» выиграл у «ШВСМ-СумГУ» – 3:1 (17:25, 25:16, 25:19, 25:23). Пока «Змиевской энергетик» с четырьмя очками занимает десятое место, а «Локо-ХГВУФК № 1» с одним очком находится на предпоследнем, пятнадцатом. Во втором туре, который пройдет 11 и 12 ноября, «Змиевской энергетик» у себя в поселке Слобожанский сыграет с СК «Херсон-Сити» (1 очко, 14-е место) и командой «Агро-спорт» из Антоновки Херсонской области (5 очков, 9-е место), а «Локо-ХГВУФК № 1» в Виннице встретится с местным ВСК «МХП-Винница» (3 очка, 12-е место) и «Заваиром» из Березовки Одесской области (9 очков, 1-е место).