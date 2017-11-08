Украина

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Кабмин увеличил одноразовую помощь семьям погибших в АТО

Кабмин увеличил одноразовую помощь семьям погибших в АТО
Кабинет министров Украины увеличил одноразовую материальную помощь семьям погибших в ходе проведения антитеррористической операции с 500 до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан.
Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное на заседании без обсуждения.

Также Кабмин увеличил с 250 до 400 прожиточных минимумов для трудоспособных одноразовую помощь тем, кто получил инвалидность в ходе АТО с установлением I группы, с 200 до 300 прожиточных минимумов - II группы, с 150 до 250 прожиточных минимумов - III группы.

При этом, если ранее в расчет брался размер прожиточного минимума для трудоспособных на дату гибели в АТО или установления инвалидности, то теперь на 1 января календарного года, в котором человек погиб или ему была установлена инвалидность.

Таким образом, сумму помощи семьям погибших увеличена с 842 тыс. грн (прожиточный минимум на сейчас - 1 тыс. 684 грн) до 1,2 млн грн (прожиточный минимум на 1 января 2017 года - 1,6 тыс. грн).

Если на протяжении двух лет после первичного установления инвалидности при повторном осмотре будет установлена более высокая группа, то в таком случае выплачивается разница одноразовой помощи.

В случае смерти лица, имеющего права на такую помощь до ее получения, выплата осуществляется органом социальной защиты населения равными частями другим членам семьи или входит в состав наследства.

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