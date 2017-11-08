Харьковский пенсионер подделывал печати польского консульства 8 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове разоблачена схема незаконного установления на консульский учет путем внесения в паспорта поддельных штампов консульских отделов Украины и Польши с целью ввоза гражданами Украины автомобилей иностранной регистрации как «нерезидентами страны», минуя таможенный сбор.



Как рассказали в прокуратуре харьковской области, 72-летний украинец организовал мошенническую схему обогащения, предлагая через интернет-объявления «постоянный консульский учет в Польше».



Клиентам фигурант уголовного производства обещал за тысячу долларов официально поставить их на консульский учет Республики Польша и внести в загранпаспорта соответствующие отметки консульства соседней страны. Эти штампы давали бы возможность не только ввозить автомобили без растаможки и регистрации, но и вывозить их за территорию только раз в год и беспрепятственно возвращаться обратно.



Гражданина задержали, что называется, «на горячем» – во время очередной сделки. У него изъяли загранпаспорт с проставленными отметками и полученные за него деньги. По предварительным данным следствия, изъятые в ходе обысков печати, были поддельными и никакого отношения к официальным структурам других стран не имели.



Досудебное расследование проводится по ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка печатей и штампов) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту уголовного производства, проводятся первоочередные следственные действия.



Максимальная санкция статей предусматривает лишение свободы на 8 лет.