Происшествия

  • 185
    •  / 

Харьковский пенсионер подделывал печати польского консульства

Харьковский пенсионер подделывал печати польского консульства
В Харькове разоблачена схема незаконного установления на консульский учет путем внесения в паспорта поддельных штампов консульских отделов Украины и Польши с целью ввоза гражданами Украины автомобилей иностранной регистрации как «нерезидентами страны», минуя таможенный сбор.
Как рассказали в прокуратуре харьковской области, 72-летний украинец организовал мошенническую схему обогащения, предлагая через интернет-объявления «постоянный консульский учет в Польше».

Клиентам фигурант уголовного производства обещал за тысячу долларов официально поставить их на консульский учет Республики Польша и внести в загранпаспорта соответствующие отметки консульства соседней страны. Эти штампы давали бы возможность не только ввозить автомобили без растаможки и регистрации, но и вывозить их за территорию только раз в год и беспрепятственно возвращаться обратно.

Гражданина задержали, что называется, «на горячем» – во время очередной сделки. У него изъяли загранпаспорт с проставленными отметками и полученные за него деньги. По предварительным данным следствия, изъятые в ходе обысков печати, были поддельными и никакого отношения  к официальным структурам других стран не имели.

Досудебное расследование проводится по ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка печатей и штампов) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту уголовного производства, проводятся первоочередные следственные действия.

Максимальная санкция статей предусматривает лишение свободы на 8 лет.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3087.14 грн
10 RUB 4.4957 грн
100 USD 2663.62 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи