Харьковчане стали победителями этапа чемпионата Украины по акробатическому рок-н-роллу 8 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Пятый этап Чемпионата Украины по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги среди пар и команд формейшн (все возрастные категории) прошел 5 ноября во Дворце спорта «Локомотив».

В турнире приняли участие более 400 спортсменов из 22 спортивных клубов, которые представляли 13 городов Украины. На турнире было разыграно 25 комплектов медалей.



Харьковчане завоевали множество медалей и стали победителиями и призерами этапа чемпионата.



І место в категории «Юноши» заняли Максим Манжос и Александра Шамрай (СК «Саммит»), в категории «Дети» – Георгий Тагайбай и Елизавета Каверина (СК «Сенат»). В категории «Юниоры» победу одержали Егор Алейников и Анастасия Тимченко (СК «Рапид»), в категории «Б класс» (взрослые) – Андрей Иваненко и Мария Кисленко («Саммит»), а в категории «Формейшн – Юниоры – Девушки» – команда Soul («Саммит»). Лучшей в категории «Юноши S» стала София Стативка (СК «Саммит»).



Также харьковчане завоевали восемь серебряных и четыре бронзовые медали.