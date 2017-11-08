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Харьковчане стали победителями этапа чемпионата Украины по акробатическому рок-н-роллу

Харьковчане стали победителями этапа чемпионата Украины по акробатическому рок-н-роллу
Пятый этап Чемпионата Украины по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги среди пар и команд формейшн (все возрастные категории) прошел 5 ноября во Дворце спорта «Локомотив».
В турнире приняли участие более 400 спортсменов из 22 спортивных клубов, которые представляли 13 городов Украины. На турнире было разыграно 25 комплектов медалей.

Харьковчане завоевали множество медалей и стали победителиями и призерами этапа чемпионата.

І место в категории «Юноши» заняли Максим Манжос и Александра Шамрай (СК «Саммит»), в категории «Дети» – Георгий Тагайбай и Елизавета Каверина (СК «Сенат»). В категории «Юниоры» победу одержали Егор Алейников и Анастасия Тимченко (СК «Рапид»), в категории «Б класс» (взрослые) – Андрей Иваненко и Мария Кисленко («Саммит»), а в категории «Формейшн – Юниоры – Девушки»  – команда Soul («Саммит»). Лучшей в категории «Юноши S» стала София Стативка (СК «Саммит»).

Также харьковчане завоевали восемь серебряных и четыре бронзовые медали.

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