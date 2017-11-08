Кабмин одобрил кредит на две новые станции метро в Харькове 8 ноября 2017 г. источник 0 0

Кабинет министров на своем заседании в среду постановил признать целесообразным привлечение займа для реализации проекта "Расширение системы Харьковского метрополитена" в размере 320 млн евро.

Деньги в равных долях предоставляют Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.



Размер платы за предоставление займа составит 0,01% годовых выбранной и непогашенной суммы займа.



Проект "Расширение системы Харьковского метрополитена" имеет целью продлить существующую линию метрополитена от центра города, соединив его с южными жилищными массивами.



После введения в эксплуатацию нового участка метрополитена длина линии увеличится на 3,47 км и составит 14,45 км.



В результате проекта планируется построить участок 3-й линии метро длиной 3,47 км, ввести в эксплуатацию 2 станции метро "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское" (мощностью в 100 вагонов с соединительной веткой к третьей линии метро), что втрое сократит время поездки пассажира от центра города к южным спальным районам и в целом увеличит географию поездок. Кроме того, планируется покупка новых вагонов для обслуживания третьей линии харьковского метрополитена.



Ожидается, что проект увеличит пассажиропоток Харьковского метрополитена на 25 млн человек ежегодно, увеличит долю метрополитена в общегородских пассажирских перевозках до 50% и улучшит показатели качества пассажироперевозок.



Напомним, в 2016 году в Харькове открыли 30-ю станцию метро "Победа". Харьковский метрополитен состоит из трех линий.