Можно ли не платить штраф за парковку на месте для инвалидов?

Однако в жизни существует множество ситуаций, когда не совсем понятно, как будут применяться новые нормы. Это и решил выяснить «Вечерний Харьков»
.
Как разъяснили в пресс-службе патрульной полиции, 26 октября в Украине вступил в силу закон относительно усиления ответственности за парковку авто на местах для инвалидов. Согласно закону, водители с инвалидностью имеют право на бесплатную остановку, стоянку или парковку своих транспортных средств. Владельцам парковок необходимо обустроить специальные места для парковки инвалидов, такие же места должны быть и около жилых домов. По закону парковочные места для водителей с инвалидностью должны составлять не менее 10% от общего количества мест, а если парковка небольшая — как минимум одно место. Места для водителей-инвалидов должны быть размещены максимально близко к входу в здания и жилые дома, а на парковках - максимально близко к выезду из нее.
Если места на парковке не обозначены соответствующей разметкой или дорожными знаками как места для инвалидов, то водитель с инвалидностью имеет право остановиться на любом другом месте — и эта стоянка или парковка для него бесплатны.
При этом в патрульной полиции отмечают, что все водители-инвалиды должны иметь на автомобиле опознавательные знаки «водитель с инвалидностью», а также документы, подтверждающие инвалидность. В то же время законом определено, что если человек не имеет соответствующих документов или опознавательного знака на машине, но визуально у него есть выраженные признаки инвалидности — он также имеет право на парковку на местах для инвалидов.
— В случае не выделения и не обустройства специальных мест для парковки людей с ограниченными возможностями владельцам площадок или парковочних мест грозит штраф от 1200 до 1700 гривен, — подчеркивают в пресс-службе патрульной полиции. — Относительно здоровых водителей, то остановка и парковка автомобилей на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью, карается штрафом от 1020 до 1700 грн, повторное нарушение - от 2040 до 2550 грн. Создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, в остановке, стоянке управляемых ими транспортных средств также карается штрафом от 1020 до 1700 грн. Неправомерное использование знака «водитель с инвалидностью» на транспортном средстве будет караться штрафом от 1020 до 2020-2700 грн.
У читателей возникает масса вопросов, относительно реального воплощения закона в жизнь. Например, Анатолий Сергиенко интересуется: если зимой разметку парковочного места для инвалидов занесет снегом и ничего не подозревающий здоровый водитель поставит туда свое авто – может ли он быть оштрафован за это?
По словам юриста Станислава Певко, места для инвалидов на парковке должны быть обозначены специальной, хорошо различимой разметкой, отличающейся от традиционной для этой стоянки. Обязательна и дополнительная информация в виде таблички. Таким образом, если разметку занесло снегом, ситуацию должна спасти табличка – дорожный знак. Ежели парковочное место для инвалида не идентифицируется – штрафовать водителя не имеют права.
— Даже если не брать разметку мест для инвалидов, в принципе у нас все парковки обозначены не правильно. Должна быть линия, отделяющая парковку от тротуара, затем линия, отделяющая от проезжей части и линии, нанесенные поперек – так обозначены непосредственно парковочные места. Однако на наших парковках, как правило, нет либо первой, либо второй линии. По этой причине, заезжая на парковочное место, я нигде не плачу. И парковщики даже полицию не вызывают, потому что парковочные места оформлены не по стандартам, — говорит юрист. – Кроме того, согласно закону на парковках в доступном месте должна быть размещена информация для ознакомления пользователей. В частности, обязательно должен быть указан оператор – его наименование, адрес, телефон, а также стоимость услуги и способ оплаты – наличный либо же безналичный.
Если водитель сопровождает инвалида
— Если я, здоровый водитель, привез инвалида и сопровождаю его к месту назначения: скажем, на прием к врачу в поликлинику либо просто в парк – прогуляться. Машину я ставлю на место для инвалидов, хотя соответствующих опознавательных знаков на ней нет. Могут ли мой автомобиль по прошествии какого-то времени эвакуировать? Кстати, такие случаи в Украине уже известны, — беспокоится наш читатель Дмитрий Афанасьевич.
Юрист Станислав Певко говорит, что по закону право на стоянку на местах для инвалидов имеют не только водители, которые управляют автотранспортными средствами и являются инвалидами, а также те, кто перевозит людей с инвалидностью.
— Прежде чем отправить автомобиль на штраф-стоянку, ситуацию должен рассмотреть сотрудник полиции. Он имеет право вынести решение о наложении штрафа за совершение административного правонарушения только при наличии доказательств, — поясняет специалист.
Полиция должна быть человечной
По словам аварийного комиссара Вячеслава Манукяна, многое зависит от сотрудников полиции, которые должны моментально рассматривать ситуацию и быстро принимать решение, проявляя при этом человечность.
— Я абсолютно против , когда ситуация драматизируется и всех пытаются загнать в строгие рамки, — говорит он. — Конечно, нормы закона должны выполняться, как и правила дорожного движения. Но ведь могут быть и исключения. Например, как дополнительные таблички со стрелочками на перекрестках. Это такой демократический взгляд на улучшение организации дорожного движения. Водитель не должен стоять, если проезд свободен, и он никому он не мешает. Так почему же в ситуациях, когда на месте для инвалида стоит авто без соответствующей маркировки, надо сразу же принимать категоричное решение и начинать прессовать человека? А если это человек, который привез инвалида? Просто нынешние полицейские несколько обозлены, потому что реформа на грани провала, а они в этой ситуации стали мальчиками для битья. В свое время я, кстати, был в Харькове инспектором дорожно-патрульной службы и очень неплохо регулировал движение вручную. Помню, у меня был случай, когда молодой мужчина привез ребенка-инвалида в поликлинику и поставил свое авто в неположенном месте. Все места на парковке были заняты, и он выехал на красную линию. И я разрешил ему так сделать под мою ответственность. Все!
Чтобы не допустить ситуации с эвакуацией авто, Вячеслав Манукян рекомендует водителю, который постоянно или довольно часто обслуживает инвалида, с разрешения социальных служб оклеить свое авто предупреждающими знаками. Можно также обзавестись съемной лентой, которую можно цеплять по мере необходимости.
Вместе с тем, аварийный комиссар отмечает, что в Европе, например, за соблюдением норм парковки инвалидов следят очень строго.
— Припарковался на месте для инвалида – сразу штраф от 50 до 150 евро. Не прощается никому, — говорит Вячеслав Манукян.