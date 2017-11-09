Харьковчане пока не понимают, как выбирать врача 9 ноября 2017 г. Ирина Канунникова 0 0

В медицинских учреждениях Харькова набирают обороты подготовительные процессы, связанные с выбором семейного доктора. На какие критерии ориентируются харьковчане и когда у каждого появится свой врач?