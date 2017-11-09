Харьковчане пока не понимают, как выбирать врача

В медицинских учреждениях Харькова набирают обороты подготовительные процессы, связанные с выбором семейного доктора. На какие критерии ориентируются харьковчане и когда у каждого появится свой врач?
Каждый украинец будет выбирать доктора сам. Причем, без привязки к месту жительства или регистрации. Можно будет выбрать врача, который работает в поликлинике, амбулатории, имеет собственную практику или принимает в частной больнице, если у нее заключен договор с Национальной службой здоровья. С выбранным врачом необходимо будет заключить декларацию, зарегистрировавшись в электронной системе здравоохранения еHealth. Как же выбрать семейного доктора? Ведь именно у него с 2018 года украинцы смогут получать бесплатную медицинскую помощь.
Как выбрать терапевта?
— Самый простой вариант, — подсказывают в МОЗ Украины, — если вы знаете хорошего врача, обслуживались у него и остались довольные результатами. Если же такого врача вы пока не нашли — поинтересуйтесь у родственников, соседей, друзей, коллег — возможно, у них был позитивный опыт в амбулатории семейной медицины или поликлинике, которая подходит вам географически. Вы также можете обратиться в местный отдел здравоохранения. Там вам расскажут, какие врачи работают в вашем населенном пункте или районе. Другой вариант — просто обратитесь в любое медицинское заведение и познакомьтесь с врачами. Информацию о них можно получить в местном отделе здравоохранения или непосредственно в регистратуре. Некоторые медицинские заведения уже имеют свои собственные сайты с такими данными.
Следующий шаг — подписание договора. Заведения первичной медицинской помощи, в которых работают семейные врачи, подписывают контракт с Национальной службой здоровья, а пациенты — декларацию с теми врачами, которых сами себе избрали.
— Декларация подписывается бессрочно, то есть вам не нужно будет переписывать ее ежегодно. С другой стороны, если вы решите подписать соглашение с другим врачом, вы сможете сделать это в любое время, — уточняют в министерстве. — Для подписания соглашения с врачом вам понадобятся паспорт и идентификационный код. Если же вы подписываете декларацию с педиатром (семейным врачом ли, который будет обслуживать вашего ребенка) – приложите еще свидетельство о рождении ребенка и документы (паспорт и код) обоих родителей или опекунов.
Основной способ заполнения декларации — электронный: врач внесет ваши данные в систему. Важно, что декларация появится в системе после двойной авторизации: врач попросит назвать код, который придет вам СМС-сообщением. Если же у вас нет мобильного телефона, врач сфотографирует или отсканирует ваши документы, чтобы приобщить их к декларации. Затем доктор должен распечатать декларацию, которую вы подпишете в двух экземплярах (один из них остается у вас), — и с этого момента можете обращаться к врачу в любое время.
На случай отпуска или болезни у вашего специалиста должна быть замена — другой врач первичного звена либо дежурное заведение первичной медицинской помощи.
— Вы сможете обращаться к вашему врачу с любыми вопросами, связанными со здоровьем, – большинство проблем терапевт, семейный доктор, педиатр сможет решить на своем первичном уровне, — уверяют в Минздраве. — Кроме непосредственного обследования и лечения, врачи первичного звена в случае необходимости будут также выдавать направление к узкопрофильным специалистам, выписывать рецепты на лекарства, в том числе те, которые подпадают под программу «Доступные лекарства» (бесплатные лекарства в аптеке, за которые платит государство), и любые медицинские справки, например, в бассейн и тому подобное. Из этих соображений лучше выбирать врача, который практикует неподалеку от вашего места жительства.
Кому в помощь электронная регистратура?
Дата старта украинской «избирательной кампании» пока не определена. Все зависит от того, когда президент подпишет закон о медреформе №6327. В целом же предусматривалось, что реформу запустят уже с 1 января.
В медицинских учреждениях Харькова уже набирают обороты подготовительные процессы, связанные с выбором семейного доктора.
Объявление на окошке регистратуры в одной из поликлиник города извещает пациентов о введении электронной регистратуры. В связи с этим запись на прием к врачу производится исключительно при наличии паспорта. Причем чтобы попасть на прием к хирургу или неврологу, нужно предъявить направление от терапевта. В чем суть электронной регистратуры, интересуюсь у регистратора.
— Наличие электронной регистратуры позволит легко отследить, сколько пациентов в месяц побывали на приеме у того или иного врача, — рассказывает сотрудница поликлиники. — Сейчас у нас идет процесс составления электронной базы, куда вносятся данные о всех проживающие на территории, которую обслуживает поликлиника. Это огромнейший объем работы. Именно поэтому мы просим пациентов, которые с начиная с октября приходят на прием впервые, записываться у регистратора с паспортом. В базу вносится не только адрес, но и код подъезда пациента, номер его мобильного или другого телефона.
Также регистратор сообщила, что сейчас кипит работа над созданием сайта поликлиники, и в дальнейшем записываться на прием к врачу можно будет онлайн. Одно непонятно: как при записи через интернет, допустим, к травматологу, предъявить направление от терапевта? У регистратора ответа на этот вопрос пока не нашлось.
Народ пока не особо доволен
— Если раньше я приходил и записывался к кардиологу или невропатологу самостоятельно (в вестибюле на столе стояли папки с листами записи к каждому врачу по участкам), то сегодня мне надо отстоять очередь к регистратору, чтобы записаться к участковому врачу. Причем только с паспортом. Вчера я паспорт не взял – кто ж знал, что такое требование. Сегодня снова пришел. Затем нужно отсидеть очередь к терапевту за направлением. Потом с этим направлением — снова к регистратору, чтобы записаться к кардиологу. И наконец – очередь под кабинетом кардиолога. Просто идиотизм какой-то,— нервничает мужчина.
Многие, не понимая сути реформы, апеллируют слухами.
— Не переживайте, после Нового года очередей вообще не будет, потому что все услуги будут платные, — уверенно заявляет стоящая следом женщина. — Вот в сентябре УЗИ одного органа 50 гривен стоило, а с октября – уже 100 гривен. Официально платишь в кассу и приносишь квитанцию узистке – иначе не примет.
Есть и позитивно настроенные пациенты.
— Ничего, вот сделают сайт – можно будет записываться по интернету. А на прием, может, вообще приходить не придется — медицинскую консультацию можно будет прямо по скайпу получить, — мечтает импозантный мужчина.
«Кого выбрать – понятия не имею»
Пока по словам регистратора, договоры терапевтов с пациентами не заключаются, но люди уже активно интересуются теми или иными докторами.
— До Нового года это точно не произойдет, — уверена регистратор. – Еще и утвержденных договоров-то нет. Про идее, это должны быть специальные заполненные бланки, куда пациент просто вносит свои данные и, так же, как и врач, ставит свою подпись.
Сами медики пока тоже толком не понимают, каким образом будет происходить заключение договора. Но своим пациентам на всякий случай уже раздают свои мобильные телефоны (когда такое было?!) в надежде набрать необходимое количество больных.
— С выбором врача медлить не стоит, поскольку каждый будет обслуживать не 2000 пациентов, — предупреждает терапевт.
Определились ли уже харьковчане с выбором, интересуюсь у людей, сидящих под кабинетами врачей.
— Нашего участкового и выберу. А кого ж еще? Где я их искать буду? – разводит руками женщина в белом джемпере.
— Я однозначно не остановлю свой выбор на враче из районной поликлиники, — заявляет пациентка в берете. — Наша семья некоторое время наблюдается у доктора в частной клинике, и он нас вполне устраивает. Так что выбор однозначно будет в его пользу.
Большинство же людей в очереди еще не определились.
— Хотелось бы хорошего врача выбрать, но я такого не знаю, — жалуется бледная женщина. – Хожу, спрашиваю, но в регистратуре ничего не говорят.
— Наша участковая на днях в декретный отпуск ушла, и никто нас брать не хочет. Так что кого выбирать, – понятия не имею, — посетовал седовласый мужчина.
«Благодарить» врача не придется?
Когда же «избирательная кампания» все-таки финиширует — медики будут вынуждены работать качественно, ведь от количества контрактов зависит их зарплата.
— И не вздумайте давать взятку своему врачу, — предупреждают в Минздраве. — Поскольку в 2018 году заведение, в котором работает ваш терапевт, семейный врач, педиатр, начнет получать прямую годовую оплату за обслуживание каждого пациента, который заключил с ним договор.
Планируется, что в 2018 году средняя выплата на первичном звене составит около 370 грн на одного пациента, в 2019-м — 450 грн. С учетом того, что один врач может обслуживать максимум 2000 пациентов — с такой практикой доктор может иметь годовой доход до 740 тысяч гривен в 2018 году и 900 тысяч в 2019-м, подсчитали в ведомстве. В бюджет входят аренда кабинета, простые расходные материалы, частичное покрытие анализов. Около половины этих средств — расходы практики, все остальное — зарплата работников (врача, медсестер, фельдшеров).
— По этим тарифам заведениям первичной медицинской помощи будет платить государство. Именно для того, чтобы у медицинских работников были достойные зарплаты, и эти деньги не платили пациенты, как происходит сейчас, — говорят в ведомстве. — Поэтому, отправляясь к врачу, помните, что это не бесплатная услуга, за которую вы должны положить «благодарность» в карман врачу. Это медицинская услуга, за которую уплачено из ваших налогов.