С нового года телевидение станет дороже 9 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Телевизионщики намерены вдвое повысить плату для провайдеров с начала 2018 года, сообщает «Фокус».

Так, с первого января 2018 года тарифы на пакеты «1+1» и StarLightMedia возрастут с 0,75 грн до 1,5 грн за одного абонента в месяц для провайдеров, заключивших договоры в 2016 году. Генеральный директор «Торсат» (дистрибьютор каналов группы «Интер») Денис Васянович ушел от конкретики: «Наш пакет стоит 3 грн. Мы уже заявляли в этом году, что цены пересматривать не будем».



Второй скачок тарифов ждет кабельщиков после кодировки каналов на спутнике и перехода с аналогового на цифровое вещание (оба события предположительно состоятся весной 2018 года). Провайдеры зафиксируют минимальные тарифы для абонентов, ниже которых не будут опускаться. Для Киева – 49 грн, для других городов – с понижающими коэффициентами (0,9 и 0,7), рассказал изданию анонимный источник.