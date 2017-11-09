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С нового года телевидение станет дороже

С нового года телевидение станет дороже
Телевизионщики намерены вдвое повысить плату для провайдеров с начала 2018 года, сообщает «Фокус».
Так, с первого января 2018 года тарифы на пакеты «1+1» и StarLightMedia возрастут с 0,75 грн до 1,5 грн за одного абонента в месяц для провайдеров, заключивших договоры в 2016 году. Генеральный директор «Торсат» (дистрибьютор каналов группы «Интер») Денис Васянович ушел от конкретики: «Наш пакет стоит 3 грн. Мы уже заявляли в этом году, что цены пересматривать не будем».

Второй скачок тарифов ждет кабельщиков после кодировки каналов на спутнике и перехода с аналогового на цифровое вещание (оба события предположительно состоятся весной 2018 года). Провайдеры зафиксируют минимальные тарифы для абонентов, ниже которых не будут опускаться. Для Киева – 49 грн, для других городов – с понижающими коэффициентами (0,9 и 0,7), рассказал изданию анонимный источник.

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