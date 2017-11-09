В Харькове появится центр помощи участникам АТО 9 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Слышал, что в Харькове планируется открыть центр помощи участникам АТО? Где и когда? И какую помощь будут предоставлять?

Анатолий

Городской центр помощи участникам АТО и членам их семей планируют открыть в Харькове на Гимназической набережной, 22. Это должно произойти уже до конца года, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Помещение для центра предоставил городской совет. В здании предстоит сделать ремонт и оборудовать его необходимой техникой и мебелью.



В реабилитационном центре будут работать реабилитолог, психолог, юрист, будет вестись статистика трудоустройства.



— Будем помогать демобилизованным бойцам пройти курсы повышения квалификации, социализации, устройства на работу. Очень большая безработица среди участников АТО, им нужно помочь пройти социализацию. Вопрос не в службах, многие службы хорошо работают, но побратим больше верит побратиму, и таким образом быстрее проходит адаптация ветеранов. Мы знаем, какие у кого проблемы со здоровьем, куда человек может устроиться, как помочь инвалидам, которые не в состоянии прожить на одну соцпомощь, — сообщил председатель городской Ассоциации ветеранов АТО Денис Семенюк.



По его словам, сейчас в Харькове проживают около 4,5 тысячи демобилизованных бойцов, которым нужна поддержка. Он также отметил, что областной Союз ветеранов АТО ведет большую работу, но все-таки он больше ориентирован на помощь военным из региона. Городская ассоциация возьмет большой пласт работы на себя, чтобы вместе с городским советом решать проблемы военных, которые вернулись из зоны АТО.



В свою очередь, городская власть пообещала помогать в дальнейшем обустройстве центра и продолжать реализацию городских программ помощи участникам АТО.



— Поможем в создании рабочих мест на наших коммунальных предприятиях, будем вести многовекторную работу, проводить совместные мероприятия, решать проблемные моменты. Двери исполкома открыты, – заявили в мэрии.