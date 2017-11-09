Чем опасен вирус Коксаки

Чем опасен вирус?

А был ли это Коксаки?

Летом этого года страну облетела новость: вирус Коксаки добрался до Украины — опасную инфекцию подхватила семья украинских туристов, которые приехали на отдых в Турцию. В комментариях пользователи писали, что заразились на украинских курортах, среди которых называли Бердянск и Железный порт.Это не первая вспышка вируса Коксаки. В ноябре прошлого года в разных областях страны заболели десятки детей, В частности, тогда забили тревогу родители воспитанников одного из детсадов в Тернопольской области, где сразу 32 ребенка подхватили вирус. У заболевших малышей была сыпь, а также слезали ногти на руках и ногах. Им был диагностирован вирус Коксаки. После этого о случаях заболевания сообщали в Днепре, Одессе и Львове.Почему же именно сейчас Лозовская мэрия решила предупредить земляков об опасности вируса, разместив информацию на своем сайте? В ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» присутствие его в харьковской области не подтверждают, но и… не опровергают.Название вируса Коксаки происходит от названия района Нью-Йорка, где этот возбудитель впервые был выявлен. При инфицировании данным вирусом поражаются центральная нервная система, мышцы, кожа и сердце.— Вирус Коксаки – это один из энтеровирусов. Есть очень много его вариантов — Коксаки А, Коксаки Б, — рассказывает заведующая отделением организации эпидисследований Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины Татьяна Карлова. — Например, варианты Коксаки А — 14, 16, 18, 1, 11, 22, 24 – вызывают серозный менингит. Полиомиелитоподобные заболевания может вызвать этот же Коксаки А, но варианты 2, 4, 7, 5; энцефалиты – 2, 5, 6, 7, 8, 9; герпетическую ангину – 10, 8, 22. То есть это различные варианты одного и того же возбудителя. Точно так же вирус Коксаки Б, Коксаки и ECHO и т. д. Таким образом, различные варианты энтеровируса каждый по-своему может вызывать то или иное заболевание. Инкубационный период – от двух до десяти дней, чаще – три-четыре. Начало – острое. Самым распространенным проявлением инфекции являются повышение температуры до 39 градусов, а также боль в горле, слабость. У детей характерный признак – синдром «руки-ноги-рот», когда появляются высыпания на конечностях, подошвах, ладонях и слизистой рта. Способен вызвать осложнения: поражения сердца, центральной нервной системы (менингиты и энцефалиты) и паралич периферических нервов.Но в основном заболевание протекает легко, обнадежила Татьяна Карлова.— Мы не наблюдали тяжелых форм заболевания – с какими-то осложнениями, последующей инвалидизацией или хронизацией процесса. То есть превалировало легкое или средней тяжести течение, — говорит она.По словам специалиста, существует множество путей передачи вируса.— Источником инфекции может быть больной человек – с острой формой, или вирусоноситель, у которого нет клинических проявлений, но распространителем он быть может. Животные источником инфекции быть не могут, – продолжает Татьяна Александровна. — Кроме того, эти энтеровирусы могут поддерживать свою жизнедеятельность во внешней среде – в пищевых продуктах, инфицированных больным человеком, в питьевой воде. Помимо этого, он может передаваться воздушно-капельным и фекально-оральным путем.Зарегистрирован ли вирус Коксаки на Харьковщине – однозначного ответа нет.— С целью изучения циркуляции энтеровирусов взято 289 проб сточной воды, в которых энтеровирус не выделен. В 107 пробах воды из открытых водоемов одна содержит энтеровирус. Обнаружен энтеровирус и в 130 пробах здоровых детей – у ребенка из Балаклейского района, — приводит данные лабораторных исследований за девять месяцев Татьяна Карлова. — Но не факт, что этот энтеровирус является именно вирусом Корсаки. Мы мониторим ситуацию, проверяем воду из открытых водоемов, питьевую и сточную – то есть среду, где может быть этот вирус. В плановом порядке круглый год, в соответствии с графиками отбора воды, берем пробы, исследуем на присутствие энтеровирусов и констатируем – есть он в пробах или нет, применяем соответствующие меры. А какой именно там энтеровирус конкретно... У нас идет дифференциация, но в данном случае не обозначено, что это был именно Коксаки А.Медики обращают внимание: при первых признаках проявления болезни необходимо обращаться к врачу, не заниматься самолечением, потому что этот недуг имеет некоторые особенности и может вызвать тяжелые последствия.