Советы от ВХ

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Можно ли перечислять пенсию на чужой счет

Можно ли перечислять пенсию на чужой счет
Я — пенсионер. Мою пенсию получает сестра по поручению на почтовом отделении. Возможно ли перечислять мою пенсию на ее счет в банковском учреждении?
Николай Сергеевич
Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что пенсия выплачивается ежемесячно, в срок не позже 25 числа месяца текущего месяца. Выдается она исключительно в денежной форме по отмеченному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины организациями, которые осуществляют выплату и доставку пенсий, или через учреждения банков в порядке, предусмотренном Кабинетом министров Украины.

Избрание способа доставки пенсионных средств осуществляется пенсионером добровольно. Перечисление сумм пенсий на счет пенсионера в учреждении банка осуществляется органами Пенсионного фонда исключительно на основании его заявления.

Также законодательством предусмотрена возможность выплаты пенсии по доверенности, порядок оформления и срок действия которой определяется законом.

Заявление о выплате пенсии по доверенности, срок действия которой больше одного года, каждый год подается пенсионером лично или его законным представителем в орган, который назначает пенсию, по месту пребывания на учете как получателя пенсии.

Перечисление пенсии на счет доверенного лица законодательством не предусмотрено.

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