Харьковские сумоисты выиграли домашний Кубок Украины 9 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Участие в соревнованиях приняли 260 спортсменов из 14 областей, на счету сборной Харьковщины – пять золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Три золотые награды завоевала женская половина харьковской команды. В весе свыше 95кг харьковские спортсменки заняли все призовые места. Галина Тарасова стала победительницей Кубка, Мария Дрбоян завоевала серебряную медаль, а Таисия Редченко стала бронзовым призером.



Весь пьедестал почета был за харьковскими спортсменками и в абсолютной весовой категории. Мария Дрбоян завоевала «золото», Галина Тарасова – «серебро», а Таисия Редченко записала на свой счет еще одну «бронзу».



Кроме того, Мария Дрбоян, Галина Тарасова и Таисия Редченко победили и в командных соревнованиях.



Также в соревнованиях среди женщин серебряным призером в весе до 95кг стала харьковчанка Дарья Корытина.



Мужская команда Харьковской области, в состав которой вошли Богдан Ананченко, Дмитрий Перепелица и Константин Поважный, в командных соревнованиях заняли третье место.



В личных соревнованиях победителями Кубка Украины стали Сергей Гайдар (весовая категория до 70кг) и Дмитрий Перепелица (весовая категория до 100 кг).



Серебряные медали завоевали Руслан Русанов (весовая категория до 92 кг), Богдан Ананченко (весовая категория до 100 кг), Артур Таран (весовая категория до 115 кг) и Сергей Соколовский (весовая категория свыше 115 кг).



Бронзовыми призерами стали: Руслан Алахфердиев (весовая категория до 115 кг), Максим Олешко и Константин Поважный (весовая категория свыше 115кг). В абсолютной весовой категории бронзовые медали завоевали Сергей Соколовский и Константин Поважный.



В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла первое место. Второе было за сумоистами из Николаевской области, а замкнула тройку лучших сборная Сумской области.