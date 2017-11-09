Харьков

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В Харькове проходит неделя науки

В Харькове проходит неделя науки
Второй Конгресс и фестиваль Всемирной сети USERN проходят в Харькове в течение трех дней – с 8 по 10 ноября. Событие собрало ученых со всего мира.
– Сегодня в Харьковской области мы открываем Science Week по случаю Всемирного дня науки во имя мира и развития, – обратилась на английском языке к участникам II Международного конгресса USERN глава ХОГА Юлия Светличная. – Главными участниками мероприятий являются ученые – люди творческого труда: от студента и аспиранта до выдающегося ученого. Их деятельность является символом духовной свободы и развития личности. Они – подвижники, которые вносят свой вклад в развитие отечественной и мировой науки. Это дни, когда чтят научные традиции, достижения ученых, которыми мы по праву гордимся и на которые возлагаем большие надежды.

Руководитель области назвала символичным тот факт, что Неделя науки в Харьковской области стартует со II Конгресса и фестиваля Всемирной сети USERN. Ведь мероприятие объединяет ведущих ученых мира и лучших молодых ученых, позволяет молодежи получить новые знания и обменяться опытом.

– Мы гордимся, что именно наш регион в прозрачной борьбе завоевал право проведения этого мероприятия. И мы благодарны за такое решение организаторам сети USERN, – сказала Юлия Светличная. – Но это нельзя считать случайным стечением обстоятельств, потому что сегодня Харьковская область – это конгломерат ученых с мировым именем и мощной команды молодых ученых.

Глава ХОГА подчеркнула, что II Конгресс и фестиваль Всемирной сети USERN станет ярким событием в научной жизни Харьковской области и Украины и еще одной ступенькой на пути интеграции нашего государства в мировое научное сообщество.

Напомним, мероприятия конгресса проходят в четырех харьковских вузах – ХНУ им. В. Н. Каразина, НТУ «ХПИ», Харьковском национальном медицинском университете и Национальном фармацевтическом университете. Там состоятся лекции и дискуссии с участием выдающихся ученых.

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