В Харькове проходит неделя науки 9 ноября 2017 г. Павел Гусев 0 0

Второй Конгресс и фестиваль Всемирной сети USERN проходят в Харькове в течение трех дней – с 8 по 10 ноября. Событие собрало ученых со всего мира.