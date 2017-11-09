Харьков

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Харьковская вода из источников не соответствует нормам

Харьковская вода из источников не соответствует нормам
Специалисты исследовали 166 проб воды, взятых из каптажей природных источников в Харькове, по санитарно-химическим показателям. Из них 3,6% не соответствовали нормативным требованиям.
По микробиологическим показателям за девять месяцев этого года исследовано 35 проб воды, из них 34,3% не соответствовали нормативу, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава.

В десяти источниках из двенадцати вода не отвечала нормативным требованиям по содержанию общих колиформ: в поселке Олешки Киевского района, Китлярчином яру в районе ул. Бучмы (бывшая ул. Командарма Уборевича), в Манжосовом яру на Северной Салтовке, в Петренках-1, Петренках-2 и Петренках-3, парке «Юность» на ул. Полтавский Шлях, 198, в Саржином яру, на Алексеевской балке, на ул. Минераловодской.

Вода из каптажей двух источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям – установлены превышения предельно допустимой концентрации нитратов (парк «Юность», поселок Олешки) и нормативного показателя общей жесткости (парк «Юность).

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