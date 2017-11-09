Фильм с Кевином Спейси сняли с фестиваля из-за секс-скандала
9 ноября 2017 г.
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9 ноября 2017 г.
«"Все деньги мира" — прекрасный фильм и более чем заслуживает почетного места на AFI Fest. Но учитывая обвинения в отношении одного из актеров и из уважения к пострадавшим, было бы неуместным участвовать в таком празднике в это сложное время», — заявили представители студии Sony Pictures.
Режиссером триллера выступил Ридли Скотт. Главные роли помимо Спейси исполнили Мишель Уильямс и Марк Уолберг.
Ранее во вторник стало известно, что Спейси начал проходить курс реабилитации от сексуальной зависимости в клинике в США.
В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. Девять человек, занятых в телесериале «Карточный домик», также обвинили актера в сексуальных домогательствах.
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