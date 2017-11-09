Здоровье

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Найден простой способ борьбы с ожирением

Найден простой способ борьбы с ожирением
Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США выяснили, что гормон аспросин регулирует активность областей мозга, отвечающих за контроль аппетита и массы тела.
Подавление активности этого соединения снижает чувство голода и уменьшает количество потребляемой пищи.

Специалисты обнаружили, что у людей с прогерией, которые страдают синдромом преждевременного старения и дистрофией, а также имеют аномально слабый аппетит, имеется мутация в гене FBN1. У белка фибриллина-1, кодируемого дефектной ДНК, отсутствует небольшой фрагмент. Эта часть, называемая аспросином, у здоровых людей отрезается от фибриллина и действует как отдельная молекула.

Исследователи вывели мышей с такой же мутацией, что и у больных прогерией. Введение в организм аспросина усиливало аппетит у животных.

Оказалось, что гормон взаимодействует с нейронами в гипоталамусе. Известно, что существуют два типа специфичных нервных клеток — нейроны AgRP, стимулирующие аппетит, и нейроны POMC, подавляющие его. Аспросин по-разному влияет на обе разновидности клеток, усиливая чувство голода. Кроме того, показано, что у людей с избыточной массой тела уровень гормона в крови высок.

Исследователи полагают, что результаты исследования помогут разработать новые методы лечения ожирения, основанные на уменьшении концентрации аспросина.

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