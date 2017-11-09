Актера из «Сплетницы» обвинили в изнасиловании
9 ноября 2017 г.
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9 ноября 2017 г.
Как утверждает Коэн, преступление произошло три года назад дома у Вествика, куда она приехала вместе со своим другом-продюсером. По ее словам, актер сначала предложил паре групповой секс, а получив отказ, изнасиловал заснувшую в гостевой спальне женщину. Обращаться в полицию ее отговорил друг, заявивший, что из-за этого могут возникнуть проблемы с карьерой.
Вествик отверг обвинения в свой адрес на странице в Twitter. «Я не знаю эту женщину. Никогда не приставал ни к одной женщине, ни в какой форме. Уж точно я никогда никого не насиловал», — написал актер.
Вествик пополнил число представителей киноиндустрии, которых обвиняют в сексуальном насилии. В октябре десятки женщин рассказали, что пострадали от изнасилований, приставаний и угроз продюсера Харви Вайнштейна. Полиция также расследует многочисленные обвинения в адрес актера Кевина Спейси и режиссера Джеймса Тобака.
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