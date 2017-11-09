Ученые нашли эффективный способ омоложения

Группа исследователей под руководством профессора Лорны Харрис (Lorna Harries) из Эксетерского университета в Англии омолодила старые клетки, которые постепенно накапливаются в организме человека, способствуя тем самым развитию возрастных заболеваний.

Разработанный учеными метод основан на изменении сплайсинга матричной РНК (мРНК) с помощью растительного соединения ресвератрола.

Сплайсингом называется процесс «созревания» мРНК, которая является продуктом любого активного гена. Из молекулы вырезаются ненужные части (интроны), а оставшиеся фрагменты — экзоны — сшиваются вместе. В готовой РНК закодирована информация об аминокислотной последовательности определенного белка. Может протекать также альтернативный сплайсинг, при котором из зрелой молекулы удаляются экзоны, что увеличивает количество белков, соответствующих одному гену.

Альтернативное «созревание» мРНК осуществляется благодаря действию специфических молекул — факторов сплайсинга. Известно, что с возрастом в организме изменяется концентрация этих соединений, что способствует старению. Так, на нематодах Caenorhabditis elegans показано, что перемены в активности фактора SFA-1 влияют на продолжительность жизни червей. Неправильный сплайсинг увеличивает число старых неактивных клеток, которые, в свою очередь, снижают жизнеспособность организма.

В ходе исследований ученые испытали действие растительного фенола ресвератрола и его аналогов на культуре старых человеческих клеток соединительной ткани — фибробластов. Оказалось, что эти соединения влияют на активность факторов-сплайсинга, нормализуя процесс созревания мРНК. Кроме того, ресвератролы снижали содержание биомаркеров старения, а также цитокинов — молекул, способствующих воспалению. В результате у фибробластов восстанавливался цикл деления, а также увеличивалась длина теломер.

По мнению ученых, методы возрастной терапии, разработанные на основе действия растительных фенолов, помогут бороться с такими нейродегенеративными расстройствами, как болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также с раковыми заболеваниями.

Ресвератрол содержится в кожуре винограда и других фруктов, в какао и орехах, а также в красном вине.