Мэрайю Кэри обвинили в оскорбительном поведении
9 ноября 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
9 ноября 2017 г.
Владелец охранной компании, которая обеспечивала безопасность артистки, Майкл Анелло заявил, что подготовил судебный иск в отношении Кэри. По его словам, певица унижала его и его коллегу, обзывая их нацистами, скинхедами и членами ку-клукс-клана.
Анелло также рассказал об инциденте, произошедшем в Кабо-Сан-Лукасе в Мексике. Мэрайя Кэри попросила его подняться к ней в номер, чтобы помочь с багажом. При этом она была одета в прозрачную рубашку. Анелло хотел уйти, но певица настаивала, чтобы он остался.
Мужчина описал произошедшее как «сексуальные действия напоказ» и включил в иск.
Представители Кэри готовы выплатить Анелло компенсацию, однако предложенная сумма его не удовлетворяет.
В октябре десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. После этого аналогичные обвинения выдвинули в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актера Кевина Спейси.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.4823 грн
|100 USD
|2655.86 грн
|100 EUR
|3088.76 грн