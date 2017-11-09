Мэрайю Кэри обвинили в оскорбительном поведении

Американскую певицу Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах и оскорбительном поведении.

Владелец охранной компании, которая обеспечивала безопасность артистки, Майкл Анелло заявил, что подготовил судебный иск в отношении Кэри. По его словам, певица унижала его и его коллегу, обзывая их нацистами, скинхедами и членами ку-клукс-клана.

Анелло также рассказал об инциденте, произошедшем в Кабо-Сан-Лукасе в Мексике. Мэрайя Кэри попросила его подняться к ней в номер, чтобы помочь с багажом. При этом она была одета в прозрачную рубашку. Анелло хотел уйти, но певица настаивала, чтобы он остался.

Мужчина описал произошедшее как «сексуальные действия напоказ» и включил в иск.

Представители Кэри готовы выплатить Анелло компенсацию, однако предложенная сумма его не удовлетворяет.

В октябре десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. После этого аналогичные обвинения выдвинули в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актера Кевина Спейси.