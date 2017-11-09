Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 9 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 25, 29, 31, 33 до 17:00 09.11.17 г.



Киевский район: ул. Алчевских (Артема), 1 до 13:00 09.11.17 г., ул. Шишковская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 09.11.17 г.



Немышлянский район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 58/1 (п. №2) до 20:00 09.11.17 г.



Новобаварский район: б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1) до 17:00 09.11.17 г., ул. Архангельская, 10-а (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 7 (п. №2, стояк) до 20:00 09.11.17 г., ул. Большая Жихорьская (Железнякова), 1-292 (ч/с), ул. Томская, 1-102-а (ч/с), ул. Владимира Сосюры (Киквидзе), 1-27 (ч/с), ул. Кутаисская (Октябрьская), 1-29 (ч/с), въезд Достоевского, 2-12 (ч/с), ул. Достоевского, 1-99 (ч/с), ул. Карьерная, 1-а-16 (ч/с), пер. Маршака, 3-20 (ч/с), ул. Гутянская, 1-17 (ч/с), ул. 1 Мая, 1-42 (ч/с), ул. Зеленая, 1-57 (ч/с), ул. Михаила Зеленина (Зеленского), 1-49 (ч/с), ул. Аверина (Куусинская), 1-17 (ч/с), ул. Мичурина, 1-53 (ч/с), ул. Никитенко, 1-39 (ч/с), пер. 1-й Рудничный, 2-14 (ч/с), въезд Рудничный, 1-23 (ч/с), ул. Семко (Сербиченко), 1-81-а (ч/с), ул. Срезневского (Сиверса), 1-35 (ч/с), пер. Томский, 2-12 (ч/с), ул. Хабаровская, 1-61 (ч/с), пер. Хабаровский, 1-а-9 (ч/с), ул. Камышовая (Шаумяна), 1-129 (ч/с), ул. Чехова 3-30 (ч/с), ул. Герцена, 1-84-а (ч/с), ул. Бульварная, 2-40 (ч/с), ул. Лысенко, 1-90 (ч/с), ул. Щигровская, 3-77 (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 1-99 (ч/с), ул. Перовской, 1-52 (ч/с), ул. Крылова, 1-204 (ч/с), ул. Ломоносова, 2-109 (ч/с), ул. Радиотехническая, 2-39 (ч/с), пер. Коксовый, 1-7 (ч/с), ул. Коксовая, 1-53-а (ч/с), ул. Минеральная, 1-40 (ч/с), ул. Ясные Зори, 1-43 (ч/с), ул. Северо-Кавказская, 1-56-б (ч/с), ул. Удянская, 15-68 (ч/с), ул. Приамурская, 3-24 (ч/с), ул. Тираспольская, 13-15 (ч/с), ул. Восточная, 2-29 (ч/с), ул. Райгородская, 8-30 (ч/с), въезд Приамурский, 1-12 (ч/с), ул. Кибальчича, 1-157 (ч/с), ул. Московская, 1-46 (ч/с), ул. Конотопская, 1-114 (ч/с), ул. Тверская, 1-95 (ч/с), ул. Тимирязева, 1-24 (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 70, 93, 93-а, 95, 95-а, 97, 99, 83, 87, 91, 11/13 до 24:00 09.11.17 г.



Основянский район: пр. Гагарина, 316-в (п. №2, стояк) до 20:00 10.11.17 г.



Слободской район: б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (стояк), ул. Морозова, 3 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 8 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 8-г (спаренный стояк) до 20:00 09.11.17 г.



Холодногорский район: ул. Старопрудная, 10 до 18:00 09.11.17 г.



Шевченковский район: ул. Клочковская, 321, 323, 325, 327, 329, 331а до 15:00 09.11.17 г., ул. Рудаковская, 1-33 (ч/с), пер. Минский, 1-10 (ч/с), пер. Путиловский, 4-15 (ч/с), ул. Коломенская, 62-84-а/73 (ч/с), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №7, стояк), пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 09.11.17 г.