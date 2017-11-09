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Конгресс США утвердил оборонный бюджет с 350 миллионами для Украины

Конгресс США утвердил оборонный бюджет с 350 миллионами для Украины
Комитеты по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США и Сената утвердили проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 миллионов военной помощи для Украины, в том числе в виде летального оружия.
Об этом говорится в докладе на сайте сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил.

При этом вводится ограничение на использование половины этой суммы до тех пор, пока глава Пентагона не заверит Конгресс в том, что Украина предприняла существенные действия в проведении институциональных реформ в оборонной сфере, критически важных для расширения военной помощи.

Также документ предусматривает выделение $4,6 млрд в 2018 финансовом году на Европейскую инициативу сдерживания для поддержки союзников НАТО и усиление военного потенциала США в Европе.

В целом же на оборонные нужды предполагается выделение $700 млрд.

Напомним, комитеты по вооруженным силам Сената и Палаты представителей США одобрили выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на нарушение Россией договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД).

Указанная сумма будет направлена на разработку мер "в ответ на нарушение Россией договора об РСМД, включая программу исследований и разработок по наземной ракете средней дальности, что не привело бы к нарушению соглашения со стороны США".

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