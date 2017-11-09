В Украине перенесли празднование Дня десантника 9 ноября 2017 г. источник 0 0

В Украине День десантных войск теперь будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа.

Как сообщил в эфире радиостанции "Армия FM" сказал научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Украины Василий Павлов, 2 августа — дата первого прыжка парашютиста в Московском военном округе и это событие не имеет отношения к украинскому десанту.



«По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября», - сказал Павлов.



По его словам, принято решение связать праздник новых десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем Святым Михаилом.



Ранее в пресс-службе командования Высокомобильными десантными войсками Украины заявили об отказе от голубых беретов. Теперь они будут темно-бордовые, как в НАТО. Кроме того, изменен и беретный знак десантников. На них изображен купол парашюта, крылья архистратига Михаила и огненный меч, который выжигает скверну. Такой же меч, уверяют в командовании, был изображен на многих флагах запорожских казаков.