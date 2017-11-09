Трагедия на Сумской: второго участника ДТП взяли под стражу 9 ноября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

В деле об аварии на улице Сумской, в результате которой ушли из жизни шесть человек, появился второй подозреваемый. Водителю автомобиля Volkswagen Touareg Геннадию Дронову 8 ноября избрали меру пресечения.

По словам адвоката Сергея Перепелицы, действия его подзащитного квалифицируются по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан), сообщает «112 Украина». Адвокат говорит, что Геннадий Дронов в больнице на стационарном лечении, у него сильные головные боли.



Между тем начальник отдела следственного управления Александр Умников сообщил 7 ноября, что Дронов не содействует следствию. По его словам, водитель Volkswagen Touareg подозревается в том, что остановился за светофором, а не перед ним, начал движение на запрещающий сигнал светофора, не убедившись перед началом в безопасности. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха, следователь просит избрать Дронову меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



По словам заместителя начальника ГУ НП — начальника следственного управления Сергея Чижа, эксперты изучили видеозаписи столкновения, которое показывает характер движения транспортных средств. Было опрошено 32 свидетеля.



– Я как начальник следственного управления планирую в конце месяца дело по Дронову направить в суд. Это возможно, если дело не будут затягивать", - сказал Сергей Чиж.



8 ноября в Киевском районном суде Харькова состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Геннадию Дронову меры пресечения. Подозреваемый присутствовал на заседании.



Во время судебного заседания прокуроры подали на рассмотрение выводы судебно-медицинской экспертизы, которые ставят под сомнение информацию о тяжелом состоянии подозреваемого. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтверждают легкие телесные повреждения, которые не требуют лечения в медучреждении в условиях стационара.



Прокурор также добавил, что подозреваемый был выписан из больницы 27 октября, но когда его вызвали на допрос, он снова продолжил лечение в частной клинике.



Выслушав все стороны, суд принял решение избрать Геннадию Дронову меру пресечения в виде содержания под стражей 42 суток без права внесения залога.