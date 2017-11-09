Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся во Вьетнаме 9 ноября 2017 г. источник 0 0

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме, скорее всего, состоится в пятницу, 10 ноября.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет "Интерфакс".



Напомним, ранее Трамп заявил, что собирается обсудить с Путиным ситуацию в Украине, Сирии и Северной Корее.



Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Там президенты поговорили дважды. Вторая, не освещавшаяся публично, неформальная встреча президентов на полях саммита G20 состоялась во время ужина уже после их официальных переговоров. Разговор президентов продлился примерно час, кроме президентов на нем присутствовал только переводчик Путина.



25-я неформальная встреча лидеров стран АТЭС пройдет с 10 по 11 ноября во Вьетнаме.



Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) было образовано в 1989 году, в него входит 21 страна, большинство из них - с береговой линией у Тихого океана.