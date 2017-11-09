Силы АТО получили нового командующего 9 ноября 2017 г. источник 0 0

Новым командующим сил АТО стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, это назначение - часть "плановой ротации".



Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.



Лысенко также уточнил, что в настоящее время есть только два направления в зоне АТО.



"Произошло переформатирование", - сказал он.



Таким образом, донецкое направление разделено между двумя фланговыми секторами - луганским и мариупольским.



Забродский - Герой Украины, участник АТО с первых дней. Планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой. Бойцы и офицеры его бригады имеют множество боевых наград. Гора Карачун, Славянск, Краматорск, рейд по тылам противника и множество других успешных боевых операций - заслуги 95-й.