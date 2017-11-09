Силы АТО получили нового командующего

Новым командующим сил АТО стал генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, это назначение - часть "плановой ротации".
Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.
Лысенко также уточнил, что в настоящее время есть только два направления в зоне АТО.
"Произошло переформатирование", - сказал он.
Таким образом, донецкое направление разделено между двумя фланговыми секторами - луганским и мариупольским.
Забродский - Герой Украины, участник АТО с первых дней. Планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой. Бойцы и офицеры его бригады имеют множество боевых наград. Гора Карачун, Славянск, Краматорск, рейд по тылам противника и множество других успешных боевых операций - заслуги 95-й.