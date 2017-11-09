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На сайте ВР открылся «Электронный кабинет гражданина»

На сайте ВР открылся «Электронный кабинет гражданина»
Для еще большей отчетности и открытости перед гражданами Верховная Рада Украины ввела новый сервис – «Электронный кабинет гражданина».
Опция поможет гражданам объединить в одном месте такие функции, как новые веб-системы «Электронные обращения граждан» в Верховную Раду Украины и «Запись граждан Украины на открытые пленарные заседания» Верховной Рады Украины, новая версия веб-системы «Законодательство Украины», веб-портал «общественных обсуждений законопроектов» Верховной Рады Украины, веб-портал «Электронные петиции в Верховную Раду Украины», веб-портал «Открытые данные» Верховной Рады Украины.

«Веб-портал «Электронный кабинет гражданина» Верховной Рады Украины обеспечит удобный и легкий доступ к указанным выше сервисам, создаст безопасные условия работы пользователей (граждан), а современный адаптивный дизайн систем позволит комфортно работать со всеми системами независимо от типа устройства, на котором работает пользователь», – сообщает  пресс-служба Верховной Рады Украины.

В систему личного кабинета будут интегрированы системы «Письма и обращения граждан» и «Автоматизированная система документооборота», что поможет еще быстрее регистрировать и рассматривать обращения граждан Украины.

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