Харьков

  • 88
    •  / 

Силовики создадут в Харьковской области спецгруппу

Силовики создадут в Харьковской области спецгруппу
В Харьковской области создадут спецгруппы по борьбе с организованной преступностью.
Об этом сообщили в в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области по итогам визита в учреждение советника по вопросам уголовных расследований регионального представительства консультационной миссии ЕС в Харькове Паулюса Кликунаса.

По словам Кликунаса, в этом эксперименте есть возможность совместить практический опыт стран Европы и современные реалии Украины.

"Мы поддерживаем апробацию проекта и готовы принимать в нем участие. В управлении есть опытные работники, которые готовы учиться и перенимать опыт других стран. Уверяю, что мы имеем мотивацию и желание совершенствовать работу", - отметил заместитель начальника - начальник следственного управления облуправления полиции Сергей Чиж.

Участники встречи также обсудили, что именно в харьковской полиции существует единственный в Украине отдел по борьбе с организованной преступностью. Отдел создан в декабре прошлого года и уже имеет результаты по разоблачению преступных группировок, которые занимались бандитизмом.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2663.62 грн
100 EUR 3087.14 грн
10 RUB 4.4957 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи