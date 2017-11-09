Силовики создадут в Харьковской области спецгруппу 9 ноября 2017 г. источник 0 0

В Харьковской области создадут спецгруппы по борьбе с организованной преступностью.

Об этом сообщили в в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области по итогам визита в учреждение советника по вопросам уголовных расследований регионального представительства консультационной миссии ЕС в Харькове Паулюса Кликунаса.



По словам Кликунаса, в этом эксперименте есть возможность совместить практический опыт стран Европы и современные реалии Украины.



"Мы поддерживаем апробацию проекта и готовы принимать в нем участие. В управлении есть опытные работники, которые готовы учиться и перенимать опыт других стран. Уверяю, что мы имеем мотивацию и желание совершенствовать работу", - отметил заместитель начальника - начальник следственного управления облуправления полиции Сергей Чиж.



Участники встречи также обсудили, что именно в харьковской полиции существует единственный в Украине отдел по борьбе с организованной преступностью. Отдел создан в декабре прошлого года и уже имеет результаты по разоблачению преступных группировок, которые занимались бандитизмом.