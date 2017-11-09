В Харькове молодой мужчина напал на 15-летнюю девушку 9 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сообщение о том, что в Харькове напали на 15-летнюю ученицу лицея, поступило в дежурную часть Новобаварского отдела полиции от оператора "102".

По словам заместителя начальника следственного отдела Новобаварского отдела полиции Виталия Манилкина, во время проведения оперативной работы сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний житель района.



Перед ограблением парень с девушкой общались. После разговора девушка пошла по своим делам, молодой человек пошел за ней. Когда девушка достала телефон и начала разговаривать, он внезапно подбежал к ней сзади, заломил руку, отобрал мобильный и скрылся. За совершение преступления 23-летнего мужчину задержали патрульные полицейские.



Инспектор Управления патрульной полиции города Харькова Оксана Горшкова рассказала, что во время пешего патрулирования района экипаж патрульной полиции на улице увидел и задержал мужчину, который подходил под ориентировку за совершение грабежа. Документов, удостоверяющий личность, у мужчины при себе не было. Поэтому для установления обстоятельств он был передан следственно-оперативной группе Новобаварского отдела полиции.



"Телефон злоумышленник успел сдать в местный ломбард. Полицейские изъяли похищенную вещь и приобщили к материалам уголовного производства. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - добавил Манилкин.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.