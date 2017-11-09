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Сегодня в Украине отмечают День украинской письменности и языка

Сегодня в Украине отмечают День украинской письменности и языка
Ежегодно 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка.
Праздник учрежден в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой. 

По православному календарю это день чествования памяти преподобного Нестора Летописца — последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

В День украинской письменности и языка по традиции возлагают цветы к памятнику Нестору Летописцу, отмечают лучших популяризаторов украинского слова, поощряют издательства, которые выпускают литературу на украинском языке, а также стартует Международный конкурс знатоков украинского языка им. Петра Яцика.

С 2000 года в этот день в прямом эфире «Украинского радио» транслируют Всеукраинский диктант национального единства, который может написать любой желающий. Читать диктант в прямом эфире начнут в 12:30.

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с праздником.

«Пусть вечно звучит украинский язык и приобретает поклонников по всему миру!» - говорится в Facebook Главы государства.

«Наш язык – великий и неповторимый клад, который соединяет поколения украинцев в разных уголках Земли. Горжусь тем, что разговариваю на украинском!» - заявил премьер.

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