Специалисты Ford создали кепку-будильник для водителей 9 ноября 2017 г. источник 0 0

Ученые создали кепку, не позволяющую водителям уснуть за рулем. В его конструкцию входит акселератор и гироскоп, а управляется она с помощью специального программного обеспечения. Разработали новинку специалисты американского концерна Ford и инженеры фирмы GTB.

Данный головной убор предназначен для дальнобойщиков. Они много часов проводят в пути и зачастую во время перевозки груза шоферов клонит ко сну, а это чревато авариями и смертельными случаями. Чтобы избежать подобных инцидентов, ученые разработали специальное устройство.



Кепка-будильник анализирует показания приборов, входящих в ее состав. Если программное обеспечение замечает, что человек засыпает, то головной убор моментально реагирует на это звуковыми сигналами, вибрацией и световыми знаками. После такой встряски водитель сразу приобретает бодрость и продолжает движение на транспорте не впадая измененное состояние сознания.



На данный момент отсутствует информация о стоимости кепки-будильника для дальнобойщиков. Ее первый показ произойдет в Бразилии в день 60-летия грузовика Ford.