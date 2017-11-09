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Специалисты Ford создали кепку-будильник для водителей

Специалисты Ford создали кепку-будильник для водителей
Ученые создали кепку, не позволяющую водителям уснуть за рулем. В его конструкцию входит акселератор и гироскоп, а управляется она с помощью специального программного обеспечения. Разработали новинку специалисты американского концерна Ford и инженеры фирмы GTB.
Данный головной убор предназначен для дальнобойщиков. Они много часов проводят в пути и зачастую во время перевозки груза шоферов клонит ко сну, а это чревато авариями и смертельными случаями. Чтобы избежать подобных инцидентов, ученые разработали специальное устройство.

Кепка-будильник анализирует показания приборов, входящих в ее состав. Если программное обеспечение замечает, что человек засыпает, то головной убор моментально реагирует на это звуковыми сигналами, вибрацией и световыми знаками. После такой встряски водитель сразу приобретает бодрость и продолжает движение на транспорте не впадая измененное состояние сознания.

На данный момент отсутствует информация о стоимости кепки-будильника для дальнобойщиков. Ее первый показ произойдет в Бразилии в день 60-летия грузовика Ford.

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