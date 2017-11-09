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Нардепы проголосовали за реформу ЖКХ

Нардепы проголосовали за реформу ЖКХ
Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект, который направлен на демонополизацию рынка жилищно-коммунальных услуг и предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы собственно за услуги по управлению.
За принятие соответствующего законопроекта №1581-д «О жилищно-коммунальных услугах» проголосовали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель главы Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак сообщила, докладывая по законопроекту, что он направлен на реализацию ранее принятого закона об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме.

Согласно ему, ЖЭКи должны лишиться монополии на рынке предоставления коммунальных услуг. Но добиться этого, по мнению депутата, не удастся без принятия законопроекта «О жилищно-коммунальных услугах».

Бабак отметила, что неурегулированным остается вопрос заключения договоров по управлению многоквартирными домами и предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

«В данном законопроекте о жилищно-коммунальных услугах мы предлагаем процедуры, как жители и потребители будут заключать договоры на получение всего комплекса услуг ЖКХ: на услуги по управлению, водоснабжению, теплоснабжению, обращению с отходами, газу и электрике», - сказала она.

Для этого, в частности, законопроект предлагает выделить из квартирной платы услугу по обращению с твердыми отходами. Также внедряется типовой договор на управление домом, который предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы за услуги по управлению.

«Человеку надо дать право посчитать, сколько стоит прямой договор, а сколько коллективный. Поэтому законопроект открывает возможности выбора для людей в многоквартирных домах… Услуги будут продаваться только по счетчикам», - отметила Бабак.

Отдельная часть законопроекта посвящена проверке качества коммунальных услуг. Как указывается в пояснительной записке, законопроект регулирует отношения между потребителями и поставщиками коммунальных услуг, в том числе вопросы установки счетчиков и оценки качества оказания коммунальных услуг.

Законопроект также лишает местные органы власти права устанавливать тарифы на ряд услуг, которые выделяются из комплекса услуг ЖКХ и плата за которые формирует общий тариф по обслуживанию многоквартирных домов. В числе таких услуг: переработка и захоронение бытовых отходов, централизованное отопление и снабжение холодной водой и другие. В частности, законопроект наделяет Кабинет министров правом устанавливать лишь порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. А конкретные тарифы устанавливают компании, которые по местному конкурсу получают право на предоставление населению услуг по сбору, переработке и захоронению отходов.

Напомним, 2 февраля 2016 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №1581-д «О жилищно-коммунальных услугах», а 16 мая 2017 года отправила его на повторное второе чтение. 14 мая 2015 года Верховная Рада приняла Закон №417-VIII «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Документом установлено, что общее имущество не может быть разделено между совладельцами многоквартирного дома, определяются права совладельца, нормируются обязанности и вопросы ответственности. Кроме того, законом нормируется компетенция собрания совладельцев и порядок принятия ими решений по управлению многоквартирным домом, уточняется правовой статус ОСМД, которое не может заниматься предпринимательской деятельностью, меняются принципы создания ОСМД.

Закон вступил в силу 1 июля 2015 года.

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