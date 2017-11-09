Харьковчанин угрожал взорвать дом: фото-факт

Сообщение о том, что под припаркованным автомобилем на улице Астрономической найдено неизвестное устройство, поступило в полицию в 14.53 8 ноября.

На место происшествия немедленно выехали руководители и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.Когда полицейские прибыли по адресу, то установили, что 38-летний житель дома бросил из окна сигнальную ракету, предварительно приведя ее в действие. Правонарушитель закрылся в квартире, открыл газ и стал угрожать, что взорвет дом. Жильцов дома полицейские эвакуировали.Сотрудники Управления «КОРД» принудительно открыли дверь квартиры, где забаррикадировался преступник и задержали его. В результате происшествия никто не пострадал.По словам жены злоумышленника, мужчина злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами.В доме мужчины полицейские обнаружили четыре шприца с жидкостью бурого цвета, около килограмма семян мака, три бутылки с жидкостью с характерным запахом ацетона. Возле дома эксперты взрыво-технического управления изъяли корпус РСП 30 и обугленные металлические элементы.Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.