В Харькове занялись аварийными деревьями

На этом участке планируется обрезать сухие и опасные ветки восьми деревьев и снести одно аварийное.
– Сегодня мы проводим обрезку сухих веток деревьев, которые угрожают целостности трамвайных линий электропередачи. А всего в плане на осенне-зимний период провести в районе обрезку 150 деревьев и снести 19 аварийных, и уже выполнено 60% работ, – отметил начальник участка КП «Харьковзеленстрой» Шевченковского района Павел Скотаренко.
Как сообщил заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, всего по городу до конца года планируется провести обрезку 500 деревьев, часть работ уже выполнена.
– Наша первоочередная задача сейчас – убрать сухие ветки, аварийные и пораженные омелой деревья, которые при замерзании могут упасть, травмировать людей, порвать контакты, кабели. В первую очередь обрезаем опасные ветки в районе красных линий, потому что там большой поток машин и людей, – отметил Андрей Дронь.
Обрезка деревьев продолжается в Киевском, Слободском и Новобаварском районах. В течение года коммунальщики также проводят санитарную обрезку деревьев с целью омоложения и спасения от поражения омелой, сообщает пресс-служба горсовета
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