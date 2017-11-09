В Харькове занялись аварийными деревьями 9 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

9 ноября КП «Харьковзеленстрой» проводит обрезку сухих и аварийных деревьев на Клочковском спуске в Шевченковском районе.

