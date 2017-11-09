Харьков

  • 83
    •  / 

В Харькове занялись аварийными деревьями

В Харькове занялись аварийными деревьями
9 ноября КП «Харьковзеленстрой» проводит обрезку сухих и аварийных деревьев на Клочковском спуске в Шевченковском районе.
На этом участке планируется обрезать сухие и опасные ветки восьми деревьев и снести одно аварийное.

– Сегодня мы проводим обрезку сухих веток деревьев, которые угрожают целостности трамвайных линий электропередачи. А всего в плане на осенне-зимний период провести в районе обрезку 150 деревьев и снести 19 аварийных, и уже выполнено 60% работ, – отметил начальник участка КП «Харьковзеленстрой» Шевченковского района Павел Скотаренко.

Как сообщил заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, всего по городу до конца года планируется провести обрезку 500 деревьев, часть работ уже выполнена.

– Наша первоочередная задача сейчас – убрать сухие ветки, аварийные и пораженные омелой деревья, которые при замерзании могут упасть, травмировать людей, порвать контакты, кабели. В первую очередь обрезаем опасные ветки в районе красных линий, потому что там большой поток машин и людей, – отметил Андрей Дронь.

Обрезка деревьев продолжается в Киевском, Слободском и Новобаварском районах. В течение года коммунальщики также проводят санитарную обрезку деревьев с целью омоложения и спасения от поражения омелой, сообщает пресс-служба горсовета.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4823 грн
100 USD 2655.86 грн
100 EUR 3088.76 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи