Харьков

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В Харькове высаживают молодые липы

В Харькове высаживают молодые липы
Высадка молодых лип проводится в парке «Победа» в Московском районе Харькова.
Всего в парке «Победа» планируется высадить 70 лип, сообщает пресс-служба горсовета.

В этом году впервые за долгое время в Харькове высаживают каштаны. В частности, 15 деревьев уже посадили на улице Полтавский Шлях. Также в ближайшее время 20 молодых лип появятся в Немышлянском районе и еще более 60 – в Шевченковском (на улице Сумской).

Кроме того, коммунальщики высадят новые деревья в сквере на пр. Независимости, в котором сейчас проводится реконструкция.

– Мы планируем посадить здесь вечнозеленые ели и новые для города сорта деревьев – грабы. Они очень хорошо переносят городскую среду, и у них есть еще один плюс – их легко стричь. Так что мы сделаем в парке аллею из подстриженных грабов, – расказал заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

Высадить новые деревья в парке планируют до конца года.

Всего в планах предприятия до конца года посадить в Харькове 2 тысячи молодых деревьев. На сегодняшний день уже высажено около 20%.

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