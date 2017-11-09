«Маски-шоу стоп»: Кабмин разработал законопроект по предотвращению давления на бизнес 9 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Соответствующие законодательные инициативы будут направлены в Верховную Раду Украины. Правительство рассчитывает на их принятие уже до конца этого года.

В сентябре этого года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к руководителям Министерства внутренних дел и Государственной фискальной службы с требованием не применять силовых методов при проверках предпринимателей, в случае отсутствия реальных угроз жизни служащих, и выстраивать цивилизованные отношения с бизнесом. И 8 ноября правительство предложило решение, которое законодательно защитит права предпринимателей и сделает невозможным давление на них.



Проект правительственных изменений в законодательство предусматривает следующие важные шаги:



1. Обязательная звуко- и видеофиксация во время рассмотрения вопросов следственным судьей



Доказательства, полученные при исполнении постановления об обыске, вынесенного без технической фиксации, признаются недопустимыми. Это решение делает невозможным использование судов для давления на бизнес.



2. Во время проведения обысков предприниматели получат гарантированную защиту адвоката



Будут признаваться недопустимыми доказательства, полученные во время обыска, на который не был допущен защитник. Это предотвратит возможные фальсификации и нарушения со стороны правоохранителей.



3. Запрет на изъятие оригиналов документов и серверов



Будет запрещено изъятие оригиналов финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, серверов, мобильных телефонов.



Таким образом, деятельность предприятий, против которых проводят следственные действия, не будет парализована, и эти действия не станут инструментом давления на бизнес.



4. Запрет безосновательно открывать одни и те же дела



Запрещается повторно открывать закрытые уголовные производства. Если следствием не найдено нарушений, и обвинения сняты, никто не сможет повторно их выносить, и этим постоянно давить на предпринимателя, который доказал свою добропорядочность.



5. Усиливается защита прав граждан



Заявитель имеет право получить подтверждение регистрации уголовного дела (извлечение из ЕРГР).



6. Разумные сроки проведения уголовного производства



Лицам, чьи права ограничиваются, предоставляются права обжаловать бездействие следователя и вносить ходатайство о применении разумных сроков производства. Это защитит бизнес от намеренного затягивания рассмотрения дела.



– В следующем году мы обеспечим экономический рост более 3%, но должны обеспечить не менее 5-7% и создать надлежащие условия для развития экономики и предпринимательства, – подчеркнул Владимир Гройман, комментируя необходимость принятия изменений. – У меня есть надежда, что совместно с Президентом и парламентом мы сможем уже до конца года принять необходимые изменения.