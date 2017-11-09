В Харьковской области зафиксирована вспышка бешенства 9 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Шевченковском районе Харьковской области обострилась эпизоотическая ситуация по бешенству.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, с 9 октября на территории пяти сельских советов зарегистрировано восемь случаев бешенства у животных: три лисы и енотовидная собака, которые зашли в село, бездомная кошка и три быка (эти случаи зарегистрированы 7 ноября в двух селах, животные были покусаны лисами на пастбищах).



Все диагнозы подтверждены лабораторно Харьковским филиалом Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. По каждому случаю проведено эпидемиологическое и эпизоотологическое обследование очагов бешенства. Лиц, пострадавших от бешеных животных или контактировавших с инфицированным материалом, направили на антирабическое лечение. Утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очагов бешенства в районе.



Всего в текущем году в Харьковской области зарегистрировано 83 случая лабораторно подтвержденного бешенства животных, из них 41% составляют коты (34 случая). Из диких животных бешенство установлено у 12 лис и 9 енотовидных собак. От бешеных животных пострадало 165 человек, все они получили или получают профилактическое лечение.