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В Харьковской области зафиксирована вспышка бешенства

В Харьковской области зафиксирована вспышка бешенства
В Шевченковском районе Харьковской области обострилась эпизоотическая ситуация по бешенству.
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, с 9 октября на территории пяти сельских советов зарегистрировано восемь случаев бешенства у животных: три лисы и енотовидная собака, которые зашли в село, бездомная кошка и три  быка (эти случаи зарегистрированы 7 ноября в двух селах, животные были покусаны лисами на пастбищах).

Все диагнозы подтверждены лабораторно Харьковским филиалом Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. По каждому случаю проведено эпидемиологическое и эпизоотологическое обследование очагов бешенства. Лиц, пострадавших от бешеных животных или контактировавших с инфицированным материалом, направили на антирабическое лечение. Утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очагов бешенства в районе.

Всего в текущем году в Харьковской области зарегистрировано 83 случая лабораторно подтвержденного бешенства животных, из них 41% составляют коты (34 случая). Из диких животных бешенство установлено у 12 лис и 9 енотовидных собак. От бешеных животных пострадало 165 человек, все они получили или получают профилактическое лечение.

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